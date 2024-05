Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/05/2024 · 10:53 AM

A pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener la operación militar en Rafah, Israel continúa con su ofensiva y celebra sus avances en la ciudad donde se estima hay más de un millón de desplazados. Distintas organizaciones internacionales denuncian una preocupante situación humanitaria que ya deja, entre otras, el cese del funcionamiento de hospitales en el sur de la Franja de Gaza y la muerte de decenas de civiles. Mientras, China pidió una conferencia de paz para Medio Oriente y más países europeos dan pasos para el reconocimiento de un Estado palestino como forma de impulso para la solución del conflicto.

Aumenta la violencia en el sur de la Franja de Gaza, específicamente en Rafah, donde al menos 37 personas han sido asesinadas por las fuerzas de Israel, la mayoría de ellas en tiendas de campaña. Según informó el ministerio de Salud gazatí, se tiene el registro de 53 víctimas mortales en todo el enclave en las últimas 24 horas mientras la operación israelí se mantiene en la zona, la cual inició a principios de mayo y se intensificó desde el pasado domingo.

Desde los primeros días de la actual escalada, Rafah se convirtió en lugar de refugio para miles de palestinos que huyen de la violencia en el resto del enclave.

También se trata de un importante punto de tránsito de ayuda humanitaria por su frontera con Egipto, sin embargo, la ONU aseguró que el flujo de alimentos, medicinas e insumos médicos se ha reducido en un 67% desde el pasado 6 de mayo debido a los operativos militares y al inminente riesgo para los trabajadores humanitarios.

Debido a la reducción del paso de ayuda y los constantes bombardeos israelíes en Rafah, los hospitales se han visto directamente afectados y solo queda operativo parte de uno, el Emiratí de Maternidad, según informó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha expresado su preocupación por la situación humanitaria en el sur del enclave, donde varios ataques israelíes han alcanzado lo que era considerada una "zona segura".

El otro cruce para ingresar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, el de Kerem Shalom, limítrofe con Israel, actualmente solo tiene pasos de convoyes de manera esporádica, por lo que advirtió sobre mayores daños humanitarios.

Por su parte, la organización Save the Children destacó que gran parte de las personas que han muerto y quedado heridas durante los últimos días en el campo de refugiados de Rafah corresponde a niños y mujeres.

La Media Luna Roja denunció que durante el operativo en Rafah murieron dos de sus médicos en medio de un “ataque deliberado” en contra de una de sus ambulancias que estaba “plenamente” identificada con el logo de la organización.

Israel reivindica avances mientras el número de civiles muertos aumenta

La aviación israelí informó recientemente haber bombardeado más de 50 objetivos de Hamás en todo el enclave palestino y el mantenimiento de sus operaciones tanto en el norte, en Jabalia; como en el sur, en Rafah.

En el último día, la aviación israelí atacó más de 50 objetivos terroristas en toda la Franja de Gaza, incluidas estructuras militares e infraestructura terrorista, según se lee en un comunicado.

Según el Ejército israelí, sus tropas ya ocupan el centro de Rafah y tienen el “control operativo” del corredor Philadelphia, línea fronteriza con Egipto, donde aseguraron haber encontrado más de 20 túneles de Hamás para contrabandear armas desde el país vecino.

Leer tambiénIsrael dice tener control de corredor clave entre Gaza y Egipto; EE. UU. exige plan para "el día después"

"En un encuentro con terroristas en el área, la Aviación identificó y atacó a tres terroristas que dispararon contra las tropas. Nuestras tropas también localizaron infraestructura terrorista y grandes cantidades de armas, incluidos puestos de lanzamiento de misiles antitanque, pozos de túneles, un almacén de armas y explosivos", indicó el Ejército.

La institución castrense también informó que dos de sus soldados, ambos de 20 años, murieron luego de ser atropellados en el área de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. Medios israelíes aseguran que el ataque se produjo mientras los soldados realizaban un control militar aleatorio.

China apoya la solución de los dos Estados como vía para parar la guerra

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que su país apoya el establecimiento de un Estado palestino soberano y participante de las Naciones Unidas como solución para el conflicto que ya deja más de 36.00 muertos en la Franja de Gaza.

De igual manera, el líder asiático expresó su preocupación y dijo que la guerra no puede continuar de manera indefinida, ya que está causando “tremendos sufrimientos” dentro de la población civil palestina.

Declaraciones realizadas desde Beijing, donde el presidente chino acogió una reunión con representantes de países árabes durante la 'X Conferencia Ministerial', que dejó tres declaraciones: profundizar la cooperación, promover intercambios y apoyar la solución de dos Estados.

Por su parte , Xi Jingping también dijo que su país donará 500 millones de yuanes (70,3 millones de dólares) en ayuda humanitaria a Gaza y pidió que se busquen soluciones para “los asuntos globales más urgentes”.

En el marco de la cumbre de los países árabes con China –en la cual reforzaron cooperación en temas como infraestructura, comercio, gas y petróleo– el presidente Xi se reunió con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Ambos mandatarios pidieron un alto el fuego inmediato y exigieron evitar una mayor crisis humanitaria en el enclave palestino. Por su parte, Xi agradeció a Egipto por sus “esfuerzos” para intentar buscar una tregua, pese a que los últimos intentos se han visto frustrados.

Por su parte, al Sisi criticó una vez más “el peligro extremo de las operaciones militares israelíes“ en la ciudad de Rafah.

Algunos países europeos se empiezan a mover en otra dirección

Este 30 de mayo, Irlanda dijo que la Unión Europea (UE) tiene la necesidad “crítica” de examinar sus relaciones con Israel, alegando que el Estado de mayoría judía pasa por alto las órdenes de la CIJ de detener su ofensiva en Rafah.

El mensaje fue entregado por Peter Burke, ministro iralendés de Empresa, Comercio y Empleo, durante una reunión de ministros de Comercio del bloque europeo en la que dijo que Israel ha mostrado “violar sus obligaciones con el derecho internacional”.

El pasado 28 de mayo, Irlanda junto con España y Noruega reconocieron a Palestina como Estado, a lo que Burke se refirió y dijo que es necesario que la UE revise su acuerdo de asociación con Israel.

Es crítico examinar este acuerdo y nuestra relación con Israel porque estamos en un momento determinante en Europa. Es importante levantarnos y alzar la voz (Burke).

Mientras que durante los próximos días el Parlamento de Eslovenia podría aprobar un acta para el reconocimiento de un Estado palestino, según dijo la ministra de Exteriores Tanja Fajon este jueves.

"Desde hace mucho no veo motivos para aplazarlo. La guerra escala, en Gaza no hay negociaciones y si no hay un reconocimiento, es una presión crucial", dijo Fajon.

La ministra añadió que la aprobación es un “importante mensaje de paz”, mientras que otros países de la Unión como Luxemburgo, Bélgica, Malta, Portugal y Grecia adelantan gestiones para reconocer un Estado palestino.

Con EFE y medios locales