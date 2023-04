Arrestan a otro pastor en Kenia acusado de muertes masivas de sus seguidores

En Kenia las autoridades detuvieron a otro pastor que estaría relacionado con las muertes de más de cien personas que fueron instadas a morir de inanición por el supuesto fin del mundo que ocurriría el 15 de abril. El 14 de abril el pastor Paul Mackenzie fue detenido, se cree que en su propiedad habría más personas enterradas. Otro pastor de una iglesia en Kenia fue arrestado por el supuesto asesinato en masa de sus seguidores tras encontrarse fosas comunes, a tan solo días de que un líder del mismo culto fuera detenido por la misma razón.El ministro del Interior, Kithure Kindiki, anunció a través de su cuenta de Twitter que “el Sr. Ezekiel Ombok Odero, Jefe del Centro/Iglesia de Oración New Life en Mavueni, dentro del subcondado de Malindi del condado de Kilifi, ha sido arrestado y está siendo procesado para enfrentar cargos penales. Cargos relacionados con el asesinato en masa de sus seguidores.”Kindiki dijo que la iglesia fue clausurada y que “las más de 100 personas que se encontraban atrincheradas en el recinto fueron evacuadas y deberán tomar declaración.”Odero quien vestía una túnica blanca y llevaba consigo un grueso libro negro no respondió a las preguntas de los reporteros mientras era conducido por un uniformado a la comisaría donde será interrogado durante la noche y se espera que comparezca ante el tribunal el viernes.La funcionaria regional Rhoda Onyancha afirmó que el arresto de Odero estaba relacionado con "acusaciones de muertes que han estado ocurriendo en sus instalaciones y reportadas en varias morgues o instituciones”.Mackenzie, un pastor tras las rejasLa megaiglesia de Odero, New Life Prayer Center Church, se encuentra en el condado de Malindi, a unos 66 kilómetros del bosque de Shakahola, donde otro pastor, Paul Mackenzie, está siendo investigado por ordenar a sus seguidores que ayunaran hasta la muerte, antes del fin del mundo que según él ocurriría el 15 de abril.La policía ha estado exhumando cadáveres en una hacienda propiedad de Mackenzie, a donde se mudó en 2019 después de cerrar su iglesia en Malindi. En el lugar se han encontrado más de 100 muertos.Mackenzie supuestamente vendió un canal de televisión que era de su propiedad a Ezequiel Odero. El canal es popular en los hogares de Kenia, las personas viajan de todo el país para visitar su iglesia.El canal de YouTube de Odero cuenta con más de 400.000 suscriptores y más de 70 millones de visitas.En el pasado, Odero realizó unas megacruzadas a las que asistieron importantes políticos, incluida la esposa del vicepresidente Rigathi Gachagua, Pastor Dorcas. Kenia es una sociedad mayoritariamente religiosa.Algunos de los legisladores kenianos han salido a criticar los servicios de seguridad ya que según ellos no han sido capaces de evitar las muertes masivas en el bosque de Shakahola, tras conocerse la noticia que Mackenzie había sido arrestado y liberado bajo fianza el mes pasado bajo sospecha del asesinato de dos niños por inanición y asfixia.Un organismo disciplinario del poder judicial de Kenia dijo estar investigando si hubo alguna mala conducta por parte de los funcionarios judiciales y el personal que manejó el asunto.Mackenzie fue arrestado de nuevo el 14 de abril y retenido junto a otros 14 miembros de su iglesia. Según medios locales se niega a comer y beber.La agencia Reuters habló con los abogados que representan a Mackenzie, pero ninguno de los dos comentó sobre las acusaciones de su apoderado.El líder de la iglesia ya había sido arrestado anteriormente en varias ocasiones desde 2017, en relación con una variedad de delitos que incluyen negligencia infantil y radicalización, según un comunicado. Mackenzie fue absuelto de algunos cargos de estos cargos mientras otros fueron retirados.La Cruz Roja dice que más de 300 personas han sido reportadas como desaparecidas, por lo que las autoridades temen que el número de muertes aumente. Con Reuters y AP