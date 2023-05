Allanan la casa de Bolsonaro por sospechas de falsificación en certificados de vacunación

La Policía Federal de Brasil registró este miércoles 3 de mayo la residencia del expresidente Jair Bolsonaro y confiscó su teléfono móvil, en medio de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación del Covid-19. Las autoridades detuvieron a seis personas en el marco de esta pesquisa, entre ellos el coronel Mauro Cid, uno de los aliados más cercanos del polémico exjefe de Estado. Bolsonaro se desligó de las sospechas al señalar que no tiene “nada que ocultar”. Una investigación más pone bajo la lupa al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.La Policía Federal registró su vivienda y confiscó su teléfono móvil, en el marco de una investigación sobre supuestos certificados falsos de vacunación contra el Covid-19.La pesquisa intenta esclarecer cómo Bolsonaro, un escéptico de la pandemia que juró que nunca recibiría una vacuna contra ese virus, aparece como persona inmunizada en los registros de salud, que se hicieron públicos el pasado febrero.Las autoridades indagan sobre "información falsa” en una base de datos nacional, supuestamente agregada entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, cuando Bolsonaro era presidente.Las indagaciones subrayan que tanto los datos de vacunación del exmandatario como de varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados para obtener la autorización de ingreso a Estados Unidos.“Como resultado, pudieron emitir certificados de vacunas y usarlos para eludir las restricciones impuestas por las autoridades públicas en Brasil y Estados Unidos”, afirmó la institución policial.“No tengo nada que ocultar”Al ser cuestionado por el allanamiento de este miércoles, Bolsonaro reiteró que nunca se ha vacunado contra el virus y negó cualquier vínculo con la presunta falsificación de documentos."Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar (…)Por mi parte, no hubo nada falsificado. No tomé la vacuna. Punto", sostuvo.El Partido Liberal, al que pertenece el exmandatario, expresó su respaldo al expresidente en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. “Confiamos en que se aclaren todas las dudas jurídicas y se demuestre que Bolsonaro no cometió actos ilegales”, señaló Valdemar Costa Neto, líder de esa bancada política.La operación policial, que tuvo lugar en Brasilia y Río de Janeiro, fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.Detienen a seis excolaboradores de BolsonaroLa vivienda del polémico exmandatario no fue el único lugar donde las autoridades buscaron posibles pruebas. La Policía señaló que en total cumplieron con 16 órdenes de allanamiento y detuvieron a seis personas.Entre ellas, el coronel Mauro Cid y Max Guilherme, que se desempeñaron como asistentes personales de Bolsonaro durante su Administración y continuaron trabajando para él después de que culminó su mandato.Durante la pandemia, el exjefe de Estado causó revuelo por su negacionismo y medidas laxas frente al virus, decisiones que llevaron a Brasil a ser uno de los países más afectados durante las primeras etapas de la emergencia sanitaria.Esta pesquisa se suma a otras causas abiertas contra el líder de ultraderecha. También está investigado por malversación de donaciones extranjeras, poner en duda el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2022 y ataques a la legitimidad de esos comicios luego de que miles de sus simpatizantes asaltaran las sedes de los tres poderes del país: el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, el pasado 8 de enero.Los bolsonaristas exigían una intervención militar para sacar del Ejecutivo a Luiz Inácio Lula da Silvatras alegar un supuesto fraude en las votaciones en las que Bolsonaro buscó infructuosamente la reelección.Un hecho que recordó al inédito asalto contra el Capitolio en Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, luego de que Donald Trump utilizara un discurso similar frente al actual mandatario Joe Biden. Con Reuters y EFE