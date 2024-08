El expresidente argentino sufrió un duro revés este jueves 22 de agosto cuando su exsecretaria, María Cantero, ratificó que las imágenes de la ex primera dama Fabiola Yáñez con golpes en el ojo y el brazo, encontradas en su celular, son verídicas. Además, en la jornada de hoy, la periodista Alicia Barrios, otra testigo, declaró que Yañez sufrió “violencia emocional” a manos de Fernández. ¿Cuáles son las novedades en la causa?, ¿quiénes serán los próximos testigos en declarar? y ¿cómo impacta el escándalo en el peronismo? Lo analizamos.

La situación del expresidente argentino Alberto Fernández, acusado de violencia de género por su expareja Fabiola Yáñez, parece complicarse aún más. Este jueves 22 de agosto, la secretaria que le ha acompañado por décadas, María Cantero, ratificó ante la Justicia que las conversaciones que mantuvo con la exprimera dama, así como las fotos que recibió de ella con moretones en el ojo y el brazo —que dieron inicio a la investigación—, son verídicas.

El celular de Cantero había sido incautado en el marco de otra investigación. Su marido, Héctor Martínez Sosa, es uno de los brokers de seguros presuntamente beneficiados en una causa que investiga presunto tráfico de influencias ejercido por Alberto Fernández durante su presidencia.

Por ese motivo, el teléfono fue peritado y en él se encontraron capturas de chats entre Yáñez y Fernández, así como imágenes enviadas por la exprimera dama que evidenciaban lesiones asociadas a violencia de género.

A medida que avanzó la causa, en la que Fernández está imputado por lesiones leves y graves, con doble agravante por el vínculo, así como por abuso de poder, de autoridad y amenazas coactivas, Cantero fue citada a declarar este jueves. Efectivamente, confirmó al fiscal Ramiro González la veracidad de las conversaciones con Yáñez.

La exsecretaria de Fernández compareció durante tres horas en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, en el primer día de las declaraciones testimoniales. Sus palabras eran muy esperadas, ya que ella fue el punto de partida de la causa.

Según información del medio La Nación, Yáñez le había dicho a Cantero que recibía golpes periódicos de Fernández.

“Violencia emocional”

Previo a la declaración de Cantero, la periodista Alicia Barrios, otra de las personas citadas a testificar, afirmó que hubo “violencia emocional” que, según ella, habría experimentado Yáñez a manos de Fernández.

En cuanto a violencia física, Barrios aseguró no tener conocimiento al respecto.

Barrios es corresponsal en el Vaticano y cercana al papa Francisco. Para la exprimera dama, es una “excelente mujer” que estaba al tanto de los episodios de violencia en la pareja.

“Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística, es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, relató Yáñez en un escrito presentado ante la Justicia el pasado 13 de agosto.

Ambas se conocieron por medio de actividades en una organización fundada por el papa Francisco.

Las próximas personas citadas a declarar son Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) durante la administración de Fernández, y Federico Saavedra, exjefe de la Unidad Médica Presidencial.

Rodríguez es amigo y una persona de suma confianza del exmandatario. Fue llamado a testificar ya que Yáñez afirma haber experimentado episodios de violencia dentro de la residencia presidencial que él administró entre 2019 y 2023. Su declaración está prevista para el próximo 26 de agosto.

Saavedra, por su parte, está convocado a comparecer ante el fiscal González el 5 de septiembre. El médico también es amigo de Fernández y se presentaba en la Quinta de Olivos cada vez que el exmandatario y Yáñez lo necesitaban.

De todos modos, de acuerdo con los registros oficiales de la residencia, Saavedra no estuvo presente el 11 y 12 de agosto de 2021, cuando, según la exprimera dama, se habrían producido algunas de las agresiones del expresidente.

Nuevos chats entre Yáñez y Fernández

Este jueves 22 de agosto, el medio Infobae reveló los chats entre Yáñez y Fernández correspondientes al día en que la exprimera dama fue citada a declarar por Zoom por primera vez, a raíz de los mensajes y las fotos encontrados en el teléfono celular de Cantero.

"Necesito que atiendas a Fioribello". "Es muy grave el tema", fueron los primeros dos mensajes que Fernández le envió a su expareja antes de hablar con ella durante 10 minutos, el 28 de junio.

Juan Pablo Fioribello es el abogado que representó a Yáñez durante los últimos cuatro años, antes de ser reemplazado por su actual letrada, Mariana Gallego. Se cree que también actuó como mediador entre la expareja antes de que se hiciera pública la denuncia por violencia de género.

Tras conversar telefónicamente, según las capturas de chat a las que tuvo acceso Infobae, el expresidente le escribió: “Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”.

Siete minutos más tarde, Yáñez le contestó que ya había hablado con Fioribello y le pidió que se quedara “tranquilo”. “Voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”, le aseguró.

Luego, intentó comunicarse nuevamente con Fernández por teléfono. “Necesito hablar con vos. Urgente”.

El exmandatario no atendió la llamada, pero reiteró que lamentaba “enormemente todo”. Acto seguido, la mujer le informó que la audiencia se realizaría por Zoom.

“Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”, le respondió el expresidente, con la clara intención de que el caso no escalara y no se formalizara la denuncia por violencia de género.

Yáñez accedió al pedido de su expareja y desistió de presentar la denuncia por violencia de género ante el juez Ercolini, quien decidió archivar la causa posteriormente.

Fernández, ya durante la madrugada del 29 de junio, le envió un extenso mensaje a Yáñez:

“Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso”.

De acuerdo con las capturas, Yáñez no respondió al mensaje, por lo que el dirigente peronista envió, horas más tarde, otro en el que preguntaba cómo estaban ella y Francisco, el hijo de ambos.

Finalmente, luego de que el medio argentino Clarín informara el domingo 4 de agosto sobre la posible violencia de género por parte de Fernández contra Yáñez, la periodista y actriz decidió presentar la denuncia.

Cómo impacta el escándalo en el peronismo

Tras el escándalo, el peronismo profundizó su crisis. El espacio, que ya había sufrido una derrota en las últimas elecciones presidenciales ante Javier Milei, se vio recientemente afectado por casos de abuso sexual que involucran al exgobernador de Tucumán José Alperovich y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, así como por la aparición de fotos y videos del exintendente Martín Insaurralde en 2023, en un yate de lujo en Marbella con la modelo Sofía Clerici, en plena campaña electoral.

Sin embargo, para Jerónimo Biderman Núñez, doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, el peronismo “tiene capacidad de reinventarse”.

“Lo han salpicado escándalos de toda clase y de todo tipo, pero siempre ha sabido reinventarse y renovarse, ya sea con tiempo o con habilidades políticas”, explica a France 24.

Por este motivo, el profesor e investigador considera que la fuerza política no sufrirá una repercusión inmediata en términos de impacto en la opinión pública ni en las elecciones legislativas de 2025.

“Me parece que cómo le vaya al peronismo en las elecciones de medio término el año próximo no va a depender de lo que pase con estas denuncias, sino de dos cosas. Básicamente, de la capacidad que tenga el espacio para ofrecer una alternativa que no sea la que había antes y que pueda ser superadora a la actual. Y también dependerá, obviamente, de cómo le vaya al Gobierno de Milei en ese momento”.

Milei y su refuerzo del discurso ‘anticasta’

Uno de los grandes beneficiados por el escándalo que rodea a Alberto Fernández es su sucesor, el actual presidente Javier Milei. Desde que se conoció la denuncia por violencia de género, el libertario ha utilizado la situación para reforzar su discurso contra la clase política tradicional, a la que él se refiere como "la casta".

Con el caso de Fernández en primer plano y en la portada de los principales medios de Argentina, el mandatario aprovecha la oportunidad para que la difícil situación económica del país pase más desapercibida.

Al respecto, el analista político y experto en opinión pública Oscar Romano sostiene que Milei goza de una protección en los medios tradicionales de Argentina.

“No se está hablando ni se discuten algunos datos que tienen que ver con la realidad económica”, indica a France 24.

Para el docente universitario e investigador, la atención actual se centra más en lo moral y en lo ético que en la economía.

De todos modos, asegura que, en algún momento, el Gobierno no podrá seguir evadiendo los datos económicos, y estos volverán a ser parte de la agenda mediática.

“Pero esto le sirve a Milei para ganar algo de tiempo, al menos unos dos o tres meses, hasta ver los próximos resultados económicos”, concluye.

