Al menos 17 civiles mueren tras ataques rusos: Kiev afirma estar listo para una contraofensiva

Ataques aéreos rusos impactaron este viernes 28 de abril varias ciudades ucranianas, donde dejaron al menos 17 personas muertas, incluidos tres niños, señalan los recuentos de las autoridades locales. Entretanto, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, aseguró que el Ejército del país invadido se encuentra terminando los preparativos para la próxima contraofensiva. Ucrania se prepara para una gran contraofensiva tras más de un año de invasión, pero el Kremlin no claudica en sus aspiraciones ocupacionistas.Al menos 20 misiles de crucero y dos drones rusos sacudieron este 28 de abril al territorio ucraniano, ataques que dejaron al menos 17 víctimas mortales, en la mayor embestida rusa de las últimas semanas.Uno de los bombardeos impactó en Kiev, el primer asalto contra la capital en los últimos dos meses, donde la Fuerza Aérea ucraniana interceptó 11 proyectiles y dos aeronaves no tripuladas, confirmó el gobierno de la ciudad.La mayoría de fallecidos se registró en el centro del país, cuando los misiles golpearon un edificio residencial de nueve pisos, exactamente en la ciudad de Uman, a unos 245 kilómetros de la capital ucraniana. Solo en ese asalto 14 civiles perdieron la vida, incluidos tres menores de edad, precisó el Ministerio del Interior.Estar al borde de la muerte se ha convertido en una constante para miles de ucranianos. Halyna, una residente de la edificación impactada, aseguró que ella y su esposo quedaron cubiertos de vidrio por la explosión. Tras observar las llamas salió de su vivienda y fue en busca de una amiga en un apartamento cercano.“La estaba llamando por teléfono, pero no contestó. Incluso llamé al timbre, pero aún no respondía”, dijo tras explicar que usó las llaves de repuesto del lugar y la encontró sin vida.Otra de las víctimas confirmadas fue una mujer de 75 años que vivía en un edificio vecino y sufrió una hemorragia interna debido a la potente onda expansiva de la explosión, describió el personal de emergencia que se trasladó al lugar.Una mujer de 31 años y su hija de dos años también murieron en otro ataque en la ciudad de Dnipro, confirmó el gobernador regional, Serhii Lysak.Además, la Policía indicó que al menos 17 personas resultaron heridas. Entre ellas, tres niños que fueron rescatados de entre los escombros de estructuras destruidas por las bombas de Moscú.Estos ataques se producen lejos de las líneas del frente de batalla con las fuerzas de Kiev. Durante los 14 meses de guerra, los militares del Kremlin golpearon de forma indiscriminada vastas áreas civiles, aunque niegan las acusaciones.Ucrania está “lista” para la esperada contraofensiva frente a RusiaLas fuerzas de la nación atacada se encuentran terminando los preparativos para una operación a gran escala con el objetivo de hacer retroceder a las tropas rusas y recuperar territorios ocupados por el Kremlin, señaló este viernes el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov.“Estamos listos en un alto porcentaje (...) Tan pronto como haya la voluntad de Dios, el clima y una decisión de los comandantes, lo haremos", aseguró en una rueda de prensa virtual.Desde el pasado marzo, Kiev anunció una contraofensiva para antes de que terminara la primavera, pero ha evitado entregar una fecha exacta mientras esperaba los cruciales equipos militares prometidos por sus aliados occidentales de la OTAN.Pero la espera habría terminado luego de que el jueves 27 de abril el secretario general de la alianza político-militar, Jens Stoltenberg, asegurara que la organización ya entregó más del 98% de los vehículos de combate prometidos. Entre ellos,1.550 vehículos blindados, 230 tanques de guerra y “grandes cantidades de municiones”.Kiev espera que su contraofensiva planificada cambie la dinámica del conflicto, que ha generadoel mayor colapso al orden europeo después de la Guerra Fría.Rusia se ha apoderado de franjas de territorio ucraniano en el este, sur y sureste. Y el Ejército de Ucrania promete recuperar todas sus localidades, incluidas las regiones de Donetsk y Lugansk, Jersón y Zaporizhia, que el Gobierno de Vladimir Putin se anexó en criticados referendos, el pasado septiembre, y la provincia de Crimea, adherida de forma similar en 2014.En la actualidad, algunas de las más cruentas batallas tienen lugar en la oriental ciudad de Bakhmut, donde los mercenarios del Grupo Wagner afirman que controlan un 80% del territorio, pero el Ejército resiste y promete hacerlos retroceder. Todo en medio de operaciones que tendrían luz verde con la llegada de un mejor clima y luego de que miles de tropas ucranianas fueran entrenadas por países occidentales. Con Reuters y AP