Activistas en huelga de hambre en Tailandia, en estado grave en el hospital

Tras 44 días de huelga de hambre, dos activistas tailandesas de poco más de veinte años fueron trasladadas a un hospital cercano a Bangkok este fin de semana, ante el temor de que no sobrevivieran a la noche. Ambas piden la liberación de los presos políticos y reformas urgentes del sistema judicial tailandés, que cuenta con algunas de las leyes de lesa majestad más estrictas del mundo, que prohíben criticar a la monarquía. Días después, Tantawan 'Tawan' Tuatulanon y Orawan 'Bam' Phuphong siguen vivas. "He hablado con ellas: están un poco mejor. Siguen muy cansadas", declaró el martes su abogado, Kunthika Nutcharut. Las dos continúan su huelga de hambre desde el hospital, y sus demandas no han cambiado: reforma del sistema judicial; abolición de las estrictas leyes que ilegalizan criticar a la monarquía y al Gobierno en Tailandia; y liberación de tres activistas (que responden a los nombres de Kathatorn, Thiranai y Chaiporn) a los que se ha denegado la libertad bajo fianza en espera de juicio por participar en protestas antigubernamentales. Se enfrentan a una dura oposición. Tailandia tiene un historial reciente de protestas prodemocráticas que cobran fuerza antes de ser sofocadas. El primer ministro, el general Prayut Chan-ocha, lleva en el cargo desde que se hizo con el poder en un golpe militar en 2014, tras el cual amplió el uso de las leyes de lesa majestad, y frustró con éxito las protestas antigubernamentales en 2020.El partido gobernante Pheu Thai, junto con sus encarnaciones anteriores, ha ganado todas las elecciones tailandesas desde 2001. "La gente ha dicho que las activistas hacen esto sabiendo que puede que ni siquiera ganen, pero es una forma de mostrar al público la fealdad de los tribunales, la monarquía y todas las instituciones clave", afirma Pavin Chachavalpongpun, profesor asociado de política y relaciones internacionales en la Universidad de Kioto, y exiliado político de Tailandia. Huelgas de hambreTawan, de 21 años, y Bam, de 23, se enfrentan actualmente a cargos por realizar una encuesta en el centro comercial Siam Paragon el 8 de febrero de 2022 en la que se preguntaba si las comitivas reales eran un inconveniente para los habitantes de Bangkok. Mientras esperaban el juicio, Tawan, estudiante universitaria, y Bam, trabajadora de un supermercado, fueron puestas en libertad bajo fianza en marzo de 2022, con la condición de que dejaran de participar en protestas y actividades que insultaran a la familia real. El 16 de enero se les revocó la libertad bajo fianza a petición suya, para llamar la atención sobre la práctica de la detención preventiva de activistas políticos en Tailandia. El 18 de enero, ambas iniciaron una huelga de hambre en el Centro Penitenciario Central de Mujeres de Bangkok. A los pocos días, su estado se había deteriorado. "Hicieron ayuno seco los tres primeros días", cuenta Kunthika, lo que significa que las mujeres se negaron a comer y beber. "Fue tan extremo que sus cuerpos enfermaron hasta el punto de que los médicos no suelen enfrentarse a casos como el suyo".Finalmente, fueron trasladadas al Hospital Universitario de Thammasat, cerca de Bangkok, donde recibieron pequeñas cantidades de agua y vitaminas por orden de los médicos. Este viernes, 44º día de huelga, se dieron de alta para unirse a decenas de manifestantes que apoyaban su causa frente al Tribunal Supremo de Tailandia. Se había instalado una carpa especial frente al tribunal para alojar a las mujeres, pero por la tarde los médicos temían que corrieran riesgo de insuficiencia renal y no sobrevivieran a la noche sin intervención médica. Tawan estaba tan débil que dejó de responder, cuenta Kunthika. "Ya está haciendo su segunda huelga de hambre desde el año pasado, y su cuerpo no se ha recuperado del todo desde entonces". El abogado afirma que la pareja accedió a regresar al hospital con la condición de que, mientras siguieran con vida, otros activistas podrían ver retirados los cargos contra ellos.De las 16 personas detenidas sin fianza a la espera de juicio desde las protestas antigubernamentales de 2020, solo tres permanecen ahora en prisión. A muchos activistas se les concedió la libertad bajo fianza en febrero, durante la huelga de hambre. "Y algunas personas argumentan que (su protesta) es la razón por la que el tribunal estaba dispuesto a dejar en libertad a varias personas acusadas en virtud de estas leyes", dice Pavin. Kunthika afirma que, en el mismo periodo, se ha retirado a decenas de presos políticos la obligación de llevar dispositivos electrónicos de identificación. A algunos también se les han levantado las restricciones que limitan las horas en las que pueden salir de casa.Criticar a la monarquíaInfringir la ley de lesa majestad, que prohíbe hacer comentarios difamatorios, insultantes o amenazadores sobre altos miembros de la familia real, conlleva una pena de un mínimo de tres años y un máximo de 15 años de cárcel, según el artículo 112 del Código Penal tailandés. Aunque la ley prohíbe oficialmente criticar a los altos cargos de la familia real, los grupos de activistas afirman que las autoridades la malinterpretan en el sentido de que abarca los comentarios negativos sobre cualquier aspecto de la monarquía. Las leyes de sedición también prohíben criticar al Gobierno. Desde que estallaron las protestas antigubernamentales en Tailandia en 2020, más de 200 personashan sido acusadas de delitos de lesa majestad. La ley ha sido utilizada por todas las facciones políticas para silenciar a la oposición, afirman grupos de activistas.Levantar los cargos contra los compañeros de Tawan y Bam significa que el tribunal tailandés corre el riesgo de socavar su propia autoridad. Por un lado, el número de casos de lesa majestad en Tailandia ha "aumentado significativamente" en el último año, informa Human Rights Watch. Por otro, si el activismo puede forzar a través de revocaciones legales demuestra que "el rey también podría forzar a los tribunales a hacer algo". Plantea cuestiones muy, muy importantes sobre la jurisprudencia tailandesa", afirma Kunthika. En el Parlamento, dos partidos de la oposición, Pheu Thai y Move Forward, han pedido que se cumplan dos de las tres exigencias de Tawan y Bam: la liberación de los presos políticos y la reforma judicial. Solo Move Forward ha abordado la tercera exigencia, pidiendo la reforma -pero no la supresión- de la ley de lesa majestad.A medida que la salud de Tawan y Bam se ha ido deteriorando, los grupos de derechos humanos han pedido urgentemente al Gobierno que se ponga en contacto con los activistas, sin resultado alguno."Hasta la fecha, el Gobierno tailandés ha mostrado escasa voluntad política para abordar la situación de las activistas en huelga de hambre", afirma Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador de la oficina regional de Amnistía Internacional en Tailandia. "En general, no están dando la debida importancia a las voces de los jóvenes que participan en las protestas". El mes pasado, el primer ministro, a través del portavoz de su oficina, dijo que esperaba que las dos activistas estuvieran a salvo, pero instó a los padres a "vigilar el comportamiento de sus hijas y construir los entendimientos correctos para garantizar que (los niños) no crean ni sean víctimas de la manipulación política". Implorar y suplicarLos manifestantes antigubernamentales en Tailandia suelen ser jóvenes, a menudo niños, que recurren en gran medida a las redes sociales para difundir su mensaje. Según su abogado, el caso de Tawan y Bam ha recibido más cobertura mediática en Tailandia de lo esperado, y los principales periódicos y canales de televisión han informado sobre su huelga de hambre. A lo largo de sus protestas, han intentado mantener un tono no conflictivo. Su equipo jurídico ha afirmado que, en lugar de intentar "forzar y coaccionar" a las autoridades, las activistas están "implorando y suplicando... con su propio sufrimiento". No es habitual ver a dos jóvenes adultas dispuestas a bordear la muerte por la liberación de sus compañeros activistas y la integridad de las instituciones de su país. "Es la primera vez (en Tailandia) que personas hacen una huelga de hambre por otras", afirma Kunthika. También hay apoyo internacional. Miles de personas han firmado una carta abierta de Amnistía Internacional en la que se pide al primer ministro que retire los cargos contra activistas como Tawan y Bam, y que libere a otros."Aún no es suficiente para empujar al Gobierno tailandés a tomar las medidas oportunas", afirma Chanatip. "Está claro que se necesita más apoyo tanto nacional como internacional para garantizar que Tailandia ponga fin a su represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica, que motivó la huelga de hambre". El calendario de la huelga de hambre también plantea complejidades sobre el terreno. Las elecciones generales están previstas para mayo, lo que da esperanzas a algunos de que los partidos de la oposición triunfen en las urnas.Hasta entonces, hay poco apetito por la protesta antigubernamental, que la huelga de hambre podría haber inspirado. "Incluso entre los grupos prodemocráticos parece que las elecciones son algo que creen que será la luz al final del túnel", afirma Pavin. "(Piensan) que tal vez podamos aguantar durante los próximos meses porque llegarán las elecciones. Luego, si el resultado no nos satisface, podemos pensar en protestar". *Artículo adaptado de su original en inglés.