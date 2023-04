A seis meses del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, sus investigaciones se revelaron

El 16 de octubre de 2022 fue asesinado el periodista colombiano Rafael Moreno en el norte de Colombia. Casos de corrupción local, actividades de grupos armados ilegales, malversación de fondos... Forbidden Stories, un consorcio internacional formado por una treintena de medios entre los que se encuentra France 24, prosiguió sus investigaciones durante seis meses. Descubre el extracto de esta encuesta "Si quieres matarme, mátame. Pero te lo digo de inmediato, no me silenciarás". La noche del domingo 16 de octubre de 2022, Rafael Moreno fue asesinado a tiros en un comercio de Montelíbano, en el norte de Colombia. El periodista fue director del medio online Voces de Córdoba, en el que denunciaba periódicamente casos de corrupción local, las actividades de grupos armados ilegales e incluso desfalcos. En septiembre, un mes antes de su muerte, Rafael Moreno había denunciado el retiro, por parte del Estado colombiano, del sistema de protección del que gozaba tras haber sido objeto de amenazas. El periodista investigaba en particular la instalación de una "cantera" en la propiedad misma de un senador y de la que, según él, se extraían materiales para la construcción de obras públicas. Corrupción y malversación, entre sus investigacionesAntes de ser asesinado, Rafael Moreno había entrado en contacto con Forbidden Stories, un consorcio internacional de periodistas de investigaciónque ofrece a colegas amenazados proteger sus documentos. Había compartido las amenazas que recibía a diario y había decidido compartir todas las investigaciones en las que estaba trabajando. Con un objetivo: que, si alguna vez le pasaba algo, su trabajo pudiera continuar. Durante seis meses, un grupo de una treintena de periodistas, coordinados por Forbidden Stories, se hizo cargo así de las investigaciones de Rafael Moreno. France 24 y RFI se han unido a este consorcio internacional. Un equipo de France 24 se desplazó a la región de Córdoba como parte del "Proyecto Rafael". El canal transmitirá el miércoles 19 de abril un reportaje exclusivo sobre la minería en la región cordobesa -uno de los principales temas de investigación de Rafael Moreno-, luego el viernes 21 de abril un retrato del periodista, a través de los ojos de su doliente familia y sus allegados que pretende continuar su misión. A lo largo de la semana, France 24 también recibirá invitados para hablar sobre las investigaciones realizadas en el marco de este “Proyecto Rafael”, las amenazas contra la prensa en Colombia y hablar sobre el trabajo de Forbidden Stories.