A 500 días de los Juegos Olímpicos, Macron pide dar 'la mejor imagen de Francia'

El presidente Emmanuel Macron lanzó este 14 de marzo el conteo regresivo de 500 días para el inicio oficial de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El mandatario se reunió en el Elíseo con los empresarios que financian más de un cuarto del presupuesto y pidió a todos los que trabajan en el evento que sigan con sus esfuerzos para poder enseñar lo mejor de Francia el año próximo. Algunas cuestiones de transporte, logística y seguridad son los mayores desafíos a los cuales se enfrentan los organizadores. Quedan 500 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París y el presidente francés Emmanuel Macron desea aprovecharlos para poder recibir en las mejores condiciones posibles a los atletas y visitantes en la cita deportiva mundial. Así lo explicó este martes 14 de marzo.“En 500 días empiezan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. 500 días antes del inicio de una competencia excepcional para el mundo entero durante la cual vamos a intentar recibir el planeta en las mejores condiciones posibles, de seguridad, organización, responsabilidad social y ecológica. Organizaremos y también intentaremos ganar el máximo de medallas”, dijo el presidente francés este martes en un video publicado en su cuenta de Twitter.El mandatario se reunió en el Elíseo con las 30 empresas que aportarán 1.200 millones de euros a la organización de los Juegos Olímpicos, alrededor del cuarto del presupuesto total.Acompañado por el ministro del Interior, Gérald Darmanin, y la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, también se reunió con medio millar de funcionarios implicados en la organización para “asegurarse de que todo el mundo trabaja" y de que los "posibles escollos sean conocidos y anticipados”."Aunque lo hayamos venido haciendo bien hasta ahora, no tenemos que relajarnos. Quiero un empeño máximo en los 500 días que quedan", dijo Macron en un discurso pronunciado en la sede de la Prefectura de París, agregando que el objetivo es dar "la más bella imagen de Francia" a nivel mundial.Sin embargo, el presidente reconoció que hay "dos o tres asuntos" en los que hace falta mejorar, sin explicar exactamente cuáles son.El desafío de la ceremonia de aperturaPor primera vez en la historia, la ceremonia de apertura tendrá lugar al aire libre, en las orillas del río Sena, en pleno centro de la capital.Normalmente, la ceremonia siempre tiene lugar en un estadio y organizarla en el exterior representa un gran reto de seguridad.Está previsto que el 26 de julio de 2024, más de un centenar de barcos con delegaciones de atletas naveguen por el río durante seis kilómetros hasta la Torre Eiffel. Se esperan unos 600.000 espectadores para este evento. Las entradas para la ceremonia van de 90 euros a 2.700 euros.Además de ser usada para la ceremonia de apertura, el Sena también debería acoger varias competencias acuáticas. Por eso se están realizando complejas obras de depuración del agua.“Estos juegos serán la ocasión de un legado increíble, el río Sena y Marne serán aptos para el baño, lo que es una pequeña revolución”, explicó el jefe de Estado.La seguridad y el transporteOtro asunto de suma importancia, la seguridad. Este es un punto que preocupa en especial desde la caótica final de la Liga de Campeones en el Estadio de Francia el sábado 28 de mayo de 2022. El inicio del partido fue retrasado por miles de personas que entraron con boletos falsos y centenares de jóvenes que intentaron entrar al estadio por la fuerza. Las autoridades usaron gases lacrimógenos para controlar a las multitudes y las autoridades de la ciudad fueron fuertemente criticadas por sus fallos en la gestión del evento."Hemos aprendido todas las lecciones de lo ocurrido en el Estadio de Francia", declaró este martes la ministra de Deportes en 'France Inter', una cadena de radio nacional.Los transportes también representan un desafío mayor ya que Francia es conocida por sus huelgas frecuentes en los transportes, especialmente ahora en el contexto de la reforma de las pensiones.La gente también se pregunta si los aeropuertos podrán acoger a los millones de visitantes que se esperan o si habrá suficientes adaptaciones para la movilidad de las personas discapacitadas.“No seremos perfectos, dada nuestra red de transporte urbano, pero debemos continuar”, reconoció Macron.Respecto a las infraestructuras deportivas y de vivienda, "estamos en plazo, todo será entregado entre diciembre de 2023 y la primavera", dijo Amélie Oudéa-Castéra.¿Hacia una mayor accesibilidad?En las últimas semanas se formularon numerosas críticas respecto al precio de los billetes para asistir a las competencias. Según la población, las condiciones de reserva eran complejas y los precios demasiado altos.El jefe del Estado reconoció este martes que se debe actuar para que el evento sea lo más accesible posible."Tenemos que incitar a todos los habitantes a que se suban a nuestro barco", invitó Macron.Gran parte de las pruebas se disputarán en el norte de París, en el popular distrito de Saint-Denis, donde se teme que muchos habitantes no puedan tomar parte en el evento dado el alto precio de los billetes."En los próximos 500 días tenemos un trabajo importante por delante: que sea una fiesta realmente popular y que no haya un sentimiento de frustración o de quedarse atrás por parte de nuestros compatriotas", alertó Macron."A veces pueden darse situaciones paradójicas, como la de vecinos que viven a unos centenares de metros de eventos de escala mundial, pero no tienen acceso a ellos y se sienten tan lejos como los que están en el otro lado del planeta", agregó Macron.El presidente anunció que el Estado francés ya compró 400.000 entradas para donarlas a jóvenes y personas discapacitadas. Los organizadores también lanzarán el miércoles una segunda fase de venta en la que las entradas se venderán individualmente y no en paquetes como en la primera fase.El presupuesto de la organización es de fondos privados en un 96% y se basará en la venta de entradas, las empresas patrocinadoras y una contribución del Comité Olímpico Internacional (COI). El coste aumentó un 10% para llegar a los 8.800 millones de euros. Con EFE y AFP