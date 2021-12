Ingresos del Gobierno para el 2022 apenas da para cubrir seis áreas

José Rigo Presbot, Director de presupuesto. ©Emil Socías/Acento.com.do

El Presupuesto Nacional del 2022 tiene ingresos por impuestos a través de la Dirección General de Impuestos Internos y Aduanas por un monto de 789 mil millones de pesos, de los cuales, el 99.7 % solo cubre seis renglones: educación, salud, programas de protección social, pago de intereses de deuda, pago de capital de deuda, subsidio eléctrico y social.

El director general de Presupuesto, José Rijo, es quien presentó este escenario y dio detalles sobre los otros renglones del Gobierno Central que no dan para ser cubiertos con ingresos por impuestos.

"Ahí no están los Poderes, no están los del Congreso, la Procuraduría, los ayuntamientos. Ahí no esta ninguna otra institución, ni Relaciones Exteriores, ni seguridad. Ahí no esta la Policía, no esta la Defensa", mencionó para luego concluir: "tenemos que buscar prestado".

Rijo criticó las deudas levantadas por el pasado Gobierno, en tiempo de crecimiento económico y sin efectos de una pandemia. Y explicó que solo por intereses de deudas pasadas, se contempla un pago en el Presupuesto de 193 mil millones, más el monto mismo de capital de deuda, que para el 2022 son unos 109 mil millones.

Para el año 2022, el Presupuesto Nacional contempla un monto global de 1 billón 46, 280.72 millones de pesos. Rijo resaltó que por primera vez, este presupuesto se ha diseñado de manera vinculante con los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que permitirá también evaluar el gasto público en función de resultados, que se traducirá en medidas de impacto en la calidad de vida de los dominicanos.

Puso como ejemplo que en el eje de protección social, se destinará 109 mil millones, y que parte de ese monto incluye el otorgamiento de pensiones por edad o incapacidad. "Estamos llevando a más de 194 mil pensionados dominicanos, que tienen pensiones de miseria de 4,000, de 5,000 y de 6,000, estamos llevando esas pensiones a 10,000 pesos", resaltó.

En el eje de Educación, indicó que se contempla más que el 4 % del PIB, debido a que se ha incluido todos los montos relacionados con la inversión en mejoría de la calidad educativa, incluido también Educación Superior.

"No es un presupuesto solo desde el punto de vista de financiamiento... Descompusimos la parte financiera del presupuesto en metas físicas medibles", resaltó al ser entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en su programa ¿Y tú…qué dices?, que se transmite todos los días a través de AcentoTV.

José Rijo Presbot dijo que el monto aprobado por el Congreso Nacional es limpio, transparente y no contiene ningún impuesto oculto para financiar las finanzas públicas en el año 2022. El Presupuesto Nacional del 2022 ya fue aprobado por el Congreso y se encuentra a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo.