Wall Street cierra verde tras respiro de la banca

Trabajadores operan en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Wall Street cerró este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 1,17 %, después de que los grandes bancos estadounidenses acudieran al rescate del castigado First Republic Bank, una de las instituciones financieras que más ha sufrido los temblores del mercado tras la intervención del Silicon Valley Bank la semana pasada.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones sumó 371,98 puntos, hasta 32.246,55 y el selectivo S&P 500 sumó un 1,76 % o 68,35 enteros, hasta 3.960,28.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, progresó un importante 2,48 % o 283,23 unidades, hasta 11.717,28.

Wall Street y la acosada banca estadounidense han vuelto a respirar este jueves con cierta tranquilidad después de los nuevos mensajes de las autoridades y, sobre todo, después de que las grandes corporaciones financieras hayan arrimado el hombro para rescatar al First Republic Bank, que tenía la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EE.UU., detrás de los intervenidos Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank.

First Republic, que tiene sede en San Francisco, fue degradada a la categoría de "basura" el miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global.

Los tres principales índices bursátiles, que amanecieron con los pies en territorio rojo, ya comenzaron ayer a experimentar una leve remontada en la recta final de la jornada, después de que el Banco Nacional Suizo subrayara que el Credit Suisse (epicentro de las turbulencias financieras de ayer) está bien capitalizado y que le proveerá liquidez adicional si la llegara a necesitar.

A esas noticias, este jueves se sumaron unas nuevas declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que insistió en que el sistema bancario del país "es sólido" y que los ciudadanos estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos "estarán ahí cuando los necesiten".

Pero el factor que más animó a los inversores fue el anuncio de un grupo de grandes instituciones financieras estadounidenses de que rescatará a First Republic Bank con 30.000 millones.

"Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo anunciaron hoy que cada uno realizará un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares para First Republic Bank. Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2.500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank hará cada uno un depósito no asegurado de 1.000 millones de dólares", según el documento.

Tras este anuncio, las acciones de First Republic, que esta mañana se desplomaban otro 30 %, cerraban con una subida del 9,98 %.

Asimismo, los grandes bancos cerraban con subidas: JP Morgan subió un 1,94 %, Goldman Sachs, un 0,93 %; Citigroup, un 1,78 %; Wells Fargo, un 1,16 % y Bank of America, un 1,68 %.

El sector financiero terminó la jornada con una ganancia del 1,95 %, por debajo del tecnológico (2,82 %) y del de comunicaciones (2,77 %), mientras que solo cerraban con pérdidas el de bienes esenciales (-0,07 %) y el inmobiliario (0,06 %)

Entre los treinta valores del Dow Jones, las mayores ganancias eran para Intel (6,23 %), Microsoft (4,06 %) y Travelers (3,44); mientras que entre las más desfavorecidas del día estaban Verizon (-1,3 %) y Walmart (-0,57 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 1 % y cerró en 68,35 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil el oro bajaba a 1.923,8 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años subía al 3,581 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1.061