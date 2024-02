Your browser doesn’t support HTML5 audio

02/02/2024 · 11:37 AM

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una bajada del 0.85%, hasta los US$ 73.19 el barril, tras los nervios desatados la víspera por un posible alto el fuego entre Israel y Hamás que finalmente no se concretó. Los contratos de futuros para entrega en marzo restaban US$ 0.63 a los del cierre de la sesión anterior.

El Texas sufrió una fuerte caída al dispararse los rumores de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, ocasionados tras un comentario del portavoz del ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari, que hizo que el barril se depreciara un US$ 2.68 al cierre.

Al final, la posibilidad de una tregua duradera se fue esfumando en las horas siguientes y hoy aparecen otros factores que incidirán en el curso del Texas, como la certeza de que la OPEP+ no piensa ceder en su política de recortes o los datos empresariales que se han ido conociendo en la semana y que muestran en general una buena salud económica y por ende una demanda sostenida.

En el plano geopolítico, que siempre condiciona el precio del crudo, hoy se añadió un nuevo factor de preocupación, cuando el grupo iraquí Al Nujaba (satélite de Irán) anunció que piensa seguir con sus ataques contra posiciones de Estados Unidos en el país árabe.

Hoy anunciaron sus resultados trimestrales las dos grandes petroleras estadounidenses, Chevron y Exxon, y aunque ambas vieron reducir sus beneficios en 2023, un 40 % y un 35 %, respectivamente, las noticias no fueron mal acogidas en Wall Street y las dos veían sus acciones subir en torno al 1% tras la apertura de la Bolsa.