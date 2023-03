Directora de ANJE deplora desequilibrio entre matriculación y carreras que aporten al crecimiento salarial

La directora ejecutiva de la de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Sol Disla, deploró el desequilibro en la matriculación, la productividad, el crecimiento salarial en los niveles técnicos y universitarios, ya que el 45 por ciento de la matrícula se concentra en cinco carreras y estas a su vez, son las de menor crecimiento salarial.

Disla explicó que esa situación está avalada en un estudio realizado el año pasado, donde la ANJE, sobre la formación de talento humano frente a la demanda actual y futura de República Dominicana.

“Al conocer esta información, me di a la tarea de escudriñar qué representa la formación académica para una persona y como conclusión he determinado que sin especialización no se alcanza la excelencia”, refirió.

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, emitió sus consideraciones al pronunciar el discurso central de la octogésima tercera graduación ordinaria, celebrada por la Universidad Católica Nordestana (UCNE), en la cual 414 nuevos profesionales recibieron sus diplomas en diversas carreras del saber humano.

Explicó que al obtener un título que acredita a una persona como técnico, licenciado, ingeniero, magíster o doctor, representa progreso, bienestar y oportunidades de desarrollo.

“Esto a su vez, introduce en nosotros la necesidad de crear estos mismos espacios de oportunidades dirigidos a las generaciones que nos relevarán y que indudablemente ponen a prueba nuestras competencias para crear e innovar, llevándonos a ser más resilientes”, significó.

Dirigiéndose a los nuevos profesionales, refirió que “ustedes representan 414 nuevas oportunidades para San Francisco de Macorís, para toda la República Dominicana y para el mundo”.

Disla dijo entender que de la especialización se obtienen resultados tangibles y maximiza no solo las oportunidades de crecimiento para nosotros mismos, sino la de generar un ecosistema que luche y vele por el progreso y el bienestar común.

Dijo que a esto nos conduce especializarnos, pues nos llama a ser responsables por un mejor porvenir, a construir una menor versión de nosotros, a ser excelentes profesionales, jefes, estudiantes, profesores, padres, en fin, a ser mejores seres humanos.

Compartió cinco aspectos que en su vida ha tenido como filosofía de vida y que considera han contribuido en lo poco o mucho que ha podido desarrollar como profesional que son la necesidad de participación, pues la capacidad de participación indica la capacidad de integración al equipo de trabajo de la empresa; Arriesgarse por lo que quieres, pues ser atrevido o fresco en el buen sentido, ayuda, pues las vida se vie hacia delante y se entiende hacia atrás; Ser ambicioso por el conocimiento, pues hay que mantenerse hambriento de prepararse, de consultar cuantas veces sea necesario, de ser mejores, de hacer cosas y de crecer; No tener miedo y servir con pasión.

En otra parte de su intervención la funcionaria de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), extendió su agradecimiento a la Universidad Católica Nordestana (UCNE), por contribuir a formar profesionales que pronto se convertirán en los líderes ejemplares que merece la Republica Dominicana de hoy y que aportarán la innovación y sostenibilidad al país que seremos mañana