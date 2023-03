Anuncian Hotel La Quinta by Wyndham en San Francisco de Macorís

Wyndham Hotels & Resorts, la franquicia hotelera más grande del mundo, anuncia su primer hotel La Quinta en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte y el tercero de la marca en República Dominicana.

El hotel se ubicará junto a Premium Residence, un complejo proyecto habitacional que contará con un centro cultural, salas de cine, plazas comerciales, anfiteatro y una clínica privada de última generación.

Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y distinguidas personalidades del ámbito empresarial y gubernamental, socios accionistas, clientes y relacionados; el empresario Franklin Romero, dio a conocer los detalles del hotel y del proyecto urbanístico.

“San Francisco de Macorís avanza a pasos agigantados hacia su pleno desarrollo, y hoy nosotros nos sentimos complacidos de que Dios nos permite aportar a ese desarrollo con el inicio de este gran proyecto”, expresó Franklin Romero.

Por su parte, el ingeniero Ivanov Collado, explicó que el hotel La Quinta by Wyndham se desarrollará dentro del proyecto socio ecológico Premium Residence.La inversión total del proyecto superará los 12,400 millones de pesos, generando más de 1,500 empleos indirectos durante su ejecución, y unos 700 empleos fijos; desarrollándose en un área total de 560 mil metros cuadrados, ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández, a escasos metros de la avenida Circunvalación, obra que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader en ese municipio.

“Los hoteles y resorts La Quinta by Wyndham atraerán a viajeros de negocios nacionales, residentes dominicanos y familiares no residentes que viajan por placer. Este hotel y sus servicios colaterales colocarán el escenario central de la provincia Duarte y crearán una nueva base de confianza para los inversores interesados ​​en desarrollar proyectos en la región. Además su punto geográfico, servirá como punto de referencia hacia la nueva entrada de la provincia, activando los nuevos comercios que se desarrollarán en la zona. Con una inversión de más de 15 millones de dólares, el proyecto estará respaldado por una estructura financiera desarrollada junto con socios establecidos en el campo de la gestión de capital, inversiones y activos” expresó Edward De Valle II, representante de Wyndham Hotels and Resorts para República Dominicana.

El hotel consta de un edificio de 4 niveles, área de lobby, espacios de trabajo compartido, restaurante, piscina, centro de salud y bienestar, y un techo adecuado para eventos al aire libre. El hotel se construirá por etapas, albergando 126 habitaciones en la primera fase y 284 en su proceso final. Las habitaciones serán ofertadas en modalidad dobles y sencillas, y 12 unidades familiares conectadas para estadías prolongadas. Contará con una amplia área de parqueo y accesos para autobuses. Las tarifas de hotel iniciarán desde los USD$90.00 p/p + impuestos, aproximadamente.

El proyecto estará conformado por la firma de abogados Tupete & Estrella,arquitectura y construcción por la empresa Alpha 2000 y el diseño de interiores por Saia Arquitectura.

ACERCA DE WYNDHAM HOTELS & RESORTS

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. es una empresa hotelera estadounidense con sede en Parsippany, Nueva Jersey, Estados Unidos. Se describe a sí misma como el mayor franquiciador de hoteles del mundo con 9,280 establecimientos y cuenta con una cartera de 20 marcas hoteleras.

ACERCA DE GRUPO GDV

El Grupo De Valle es un grupo financiero multicultural que ofrece soluciones de inversión, abarcando numerosas industrias, desde el capital privado hasta la filantropía en la República Dominicana. Su objetivo apuesta al desarrollo de hoteles y productos inmobiliarios en todo el territorio nacional de la República Dominicana; centrando sus esfuerzos en la creación, innovación y expansión de los diferentes destinos del país para los negocios y el ocio.

Su filosofía está centrada en el alcance a la comunidad en cada una de las áreas donde se desarrolla, apoyando a la educación técnica laboral, las oportunidades de trabajo y salario, y fortaleciendo a las comunidades locales con iniciativas ambientales.

Actualmente Grupo GDV está desarrollando los proyectos de: