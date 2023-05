Tsitsipas-Medvedev y Ruud-Rune en las semifinales romanas

El griego Stefanos Tsitsipas en Roma. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

El griego Stefanos Tsitsipas se impuso este jueves al croata Borna Coric en dos sets, por 6-3 y 6-4, en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma y se medirá en la próxima ronda al ruso Daniil Medvedev.

Tsitsipas intentará este sábado frenar el gran momento del moscovita en la tierra batida, una superficie que históricamente no le ha beneficiado, pero en la que está dejando muestras de gran nivel en la capital italiana.

El ruso Daniil Medvedev in Rome, Italy, 18 May 2023. (Tenis, Abierto, Alemania, Italia, Rusia, Roma) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Para ello, el heleno se impuso con más suficiencia y efectividad que brillantez a un Coric, número 16 del circuito, que eliminó en octavos al joven húngaro Fabian Marozsan, la gran sorpresa que superó al español Carlos Alcaraz.

Las dos semifinales se disputarán mañana sábado a las 07H00, hora dominicana.

Comenzó muy igualado el partido, con Tsitsipas apretando y llevando al límite a un Coric al que le costó mucho mantener sus saques en comparación con lo que necesitó para hacerlo el heleno, que rubricó sus dos primeros servicios en blanco.

Pero poco a poco la balanza fue cayendo del lado del griego, que justo cuando encajó el único juego en blanco del envite, reaccionó para sacar su mejor nivel y quebrar en su primera oportunidad para encaminar la victoria con su saque, no sin antes rescatar dos bolas de rotura que a punto estuvieron de arruinar su buen momento.

En la segunda manga, Tsitsipas no tardó tanto como en la primera en mostrarse superior, en hacer valer su condición de favorito arrebatando el servicio a un Coric venido a menos en el tercer juego para poner el 2-1 a su favor. Confirmó el 'break' con su saque en el siguiente juego y puso tierra de por medio con un 3-1.

La ventaja era importante, pero no se amilanó Coric y recuperó su saque en el octavo juego, colocando el 4-4 y con saque a favor para intentar alargar el partido. No se lo permitió un gran Tsitsipas desde el fondo de pista que aplacó la reacción con un 'break' que fue definitivo y dejó hundido a un Coric que murió en la orilla.

Los enojados Ruud y Rune

Ruud celebra ante el enfado de Rune. (EFE/EPA/Yoan Valat)

En la otra semifinal en Roma, el noruego Casper Ruud se enfrentará al danés Holger Rune, a quien le ha ganado en las cuatro oportunidades que se han cruzado en el tour de la ATP, la última vez en medio de un sonado enojo.

“Hemos hablado después del incidente de Roland Garros y creo que ambos nos respetamos el uno al otro. No le mandé una postal de Navidad ni él me mandó una a mí. No estoy seguro de que podamos decir que somos cercanos, pero es fantástico ver éxito escandinavo, es algo realmente bueno para los países nórdicos. El sábado nos centraremos en el tenis, y espero que lo hagamos de una forma amistosa tanto durante como después del encuentro”, manifestó Ruud.

El tenista danés Rune no se supo comportar bien en el tramo final del partido en Francia 2022. Tanto, que incluso echó a su madre de la pista. Rune es un joven jugador con mucho talento, pero también es muy temperamental y, en ocasiones, esa situación le hace salirse de los partidos y, sobre todo, dejar imágenes que nada tienen que ver con los valores que se esperan en pista.

Es lo que ocurrió en el partido de cuartos de final de París ante Ruud, donde se desataron las hostilidades a las primeras de cambio y que se siguieron sucediendo incluso una vez ambos jugadores llegaron al vestuario.

Fue durante el primer set cuando Rune se quejó a la jueza de silla, Louise Azemar Engzell, de un par de bolas de Ruud que se cantaron como buenas. Esa situación provocó que el noruego, desde el otro lado de la pista, le pidiera al danés que dejará de pedir esas revisiones de manera constante: "Cállate, no me hables", fue la escueta y severa respuesta de Rune en pista.

Era solo el comienzo de un tenso partido que iba a dejar varios momentos impactantes. El primero de ellos llegaría en el tercer set. Con Rune perdiendo (6-1, 4-6 y 4-3 más saque de Ruud), desde la butaca no dudó en comenzar a gritar a la grada: "Márchate, vete, por favor".

¿Qué decía el noruego? Se estaba refiriendo a su madre, que estaba en el 'box' de su equipo y a la que estaba pidiendo que abandonara la pista. ¿Por qué lo hacía a voz en grito y con tan malos modales? Fue en la posterior rueda de prensa en la que explicaría lo que sucedió en pista. Su madre se fue.

"Quiero mucho a mi madre y yo no la eché de la pista. Cuando estoy frustrado, necesito que me dejen en paz. No puedo estar escuchando a mi madre y a mi entrenador al mismo tiempo. No buscaba específicamente que se fuera, pero ella sabe cómo darme paz" y se fue, explicó.

Se excusó al explicar que en realidad no quería que se marchara, pero sus palabras y su lenguaje corporal dijeron todo lo contrario.

Y no fue el único problema que tuvo. Sería en la última bola de partido, con la que Ruud sellaba la clasificación, con la que se generaba un nuevo problema: una vez más, Rune pedía a la 'umpire' que revisara la bola que había dado por buena. Tras confirmarlo y, por ende, perder el partido, acudió de muy malos modos a la red, dando la mano sin mirar a su rival, que no podía creer lo que estaba pasando. El propio Rune asegura que en el vestuario, la situación fue a mayores.

"Una vez en el vestuario, su equipo de trabajo vino a saludarme y me felicitó por el partido. Pero, de repente, me encontré con que Casper se acercó a mí y me pegó un grito en la cara, supuestamente de felicitación. Le dije que qué diablos estaba haciendo. Tú puedes celebrar y gritar en la pista, pero ese grito en mi cara es una falta de respeto. Fue muy antideportivo durante todo el partido, por eso no quise abrazarle ni hablar con él al final", reveló.

