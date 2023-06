Roland Garros confirma tendrá el choque soñado: Alcaraz-Djokovic

El tenista español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic en una foto de archivo. EFE/Juanjo Martín

El cartel estaba escrito desde que el sorteo cruzó sus trayectorias. El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se medirán en las semifinales de Roland Garros en el partido más esperado del torneo. Será la mañana del viernes, hora dominicana.

En el turno de noche de la jornada, el número 1 del mundo pasó por encima del número 4, el griego Stefanos Tsitsipas, 6-2, 6-1 y 7-6 (5), para acudir a la cita que le había dado poco antes el serbio, tras remontar al ruso Karen Khachanov, undécimo favorito, 4-6, 7-6(0), 6-2 y 6-4.

Era el primer set que se dejaba el número 3 del ránking camino de sus duodécimas semifinales en París y las 45 en un Grand Slam, lo que le deja a una del suizo Roger Federer. Y también el primero que se dejaba en los últimos 30 en Grand Slam.

Pero el serbio prefirió valorar su capacidad para dar la vuelta a un partido que Khachanov le puso cuesta arriba, pero que viró de forma drástica cuando le endosó un 7-0 en el juego de desempate del segundo set, la antesala del retorno del mejor Djokovic, que acabó fulminando al ruso.

Alcaraz tuvo que batallar menos para derrotar por quinta vez a un Tsitipas a quien le tiene tomada la medida y comida la moral, al que atropelló sin contemplaciones en un duelo a sentido único, para clasificarse para su primera semifinal en Roland Garros, donde será el más joven en acceder a esa ronda desde Djokovic en 2007.

Poca historia tuvo el partido, más allá de la soltura con la que el español encara a rivales con tanto currículum como el del griego, sin ningún complejo pese a sus 20 años. Y su dificultad para cerrar el partido, que le llevó a hacerlo en un juego de desempate en el tercer set.

Una señal para el duelo contra Djokovic, que busca su tercera corona en París y superar a Rafael Nadal en número de Grand Slam con 23, pero al que Alcaraz derrotó en su única confrontación previa, la semifinal del Masters 1.000 de Madrid del año pasado.

La atracción que genera este partido resta algo de protagonismo a la otra, que este miércoles buscarán, el noruego Casper Ruud y el danés Hoger Rune, por un lado, y el alemán Alexander Zverev y el argentino Tomás Etcheverry, por otro.

Ruud, finalista de la pasada edición y cuarto favorito, repetirá el duelo en la misma ronda que el año pasado con Rune, que ha progresado en su tenis y presenta más armas.

Zverev, que buscará su tercera semifinal consecutiva en París, en el mismo escenario donde el año pasado se lesionó, parte como favorito contra Etcheverry, que no había ganado un partido en Grand Slam hasta esta edición de Roland Garros.

Alcaraz: "Si está Djokovic, él es el favorito"

El español Carlos Alcaraz designó al serbio Novak Djokovic como favorito para la semifinal que les enfrentará el viernes en Roland Garros.

"Siempre tomo de favorito a Novak, no es por tirar balones fuera o por quitarme presión, pero es el favorito. Tiene dos títulos aquí y si no tiene más es porque ha chocado contra el mejor de la historia en tierra batida, si no tendría más. Mientras esté Novak aquí, siempre va a ser el favorito", dijo tras derrotar al griego Stefanos Tsitsipas en cuartos de final.

El español recordó que Djokovik disputará su 45 semifinal de un Grand Slam y para él será la segunda, consideró que es "uno de los mejores de la historia", que "la experiencia está de su lado" y que "está jugando a un gran nivel, es difícil encontrar huecos, es una roca".

"Será un partido exigente, difícil, hay que intentar olvidar lo que es y jugar el tenis que vengo haciendo", comentó.

Pese a que está desplegando un gran juego, Alcaraz afirmó que se espera que el serbio le obligue a un nivel superior.

"No pienso en si él me va a aguantar el ritmo, pienso en que soy yo quien tendré que aguantar la exigencia que le pone en cada punto. Todos hemos visto el nivel que está dando, es casi invencible, no podemos decir que vaya a aflojar", señaló el español, que auguró "un partido igualado" en el que intentará "dominar".

"No diré que soy el mejor, pero sí uno de los mejores. Por el nivel que estoy mostrando. Me siento cómodo en la pista, con mucha confianza tenística y mental. Vengo jugando un gran tenis", señaló.

Alcaraz consideró "increíble" que vaya a enfrentarse en Roland Garros a uno de sus ídolos, al que tantas veces vio de niño enfrentarse a Rafael Nadal.

"Le he visto millones de veces y verme ahora aquí es un sueño cumplido. Lo veía contra Rafa y me decía: 'algún día estaré yo ahí'. Ese día ha llegado".

El número 1 del mundo aseguró que contra Tsitsipas hizo "uno de los mejores partidos" de su carrera, aunque lamentó el bajón que tuvo en el final del cuarto set, del que tratará de sacar enseñanzas para el futuro.

"A este nivel si te desconcentras un poco se te ponen con el agua al cuello", analizó.

La atención la acaparó Sabalenka

Paris (France), 06/06/2023.- Aryna Sabalenka of Belarus plays Elina Svitolina of Ukraine in their Women's quarterfinal match during the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 06 June 2023. (Tenis, Abierto, Abierto, Bielorrusia, Francia, Ucrania) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Entre las chicas la atención la acaparó la bielorrusa Aryna Sabalenka, que encadenó su duodécimo triunfo consecutivo en Grand Slam, al derrotar a la ucraniana Elina Svitolina, 6-4 y 6-4, para clasificarse para semifinales de París por primera vez en su carrera.

La ucraniana, adoptada como ídolo local ante la ausencia de franceses, completó un buen papel, siete meses después de haber dado a luz a un hijo con su pareja, el francés Gael Monfils, se negó a darle la mano, lo que echó más leña al fuego de la polémica generada en el trasfondo de la invasión rusa de su país apoyada por Bielorrusia.

La número 2 del mundo se vio obligada de nuevo a dar explicaciones y a renegar tanto de ese conflicto como del presidente de su país, Aleksander Lukhasenko, antes de que la bola de nieve se haga más grande.

Su rival, la checa Muchova, que nunca había llegado tan arriba en Roland Garros, se clasificó para sus segundas semifinales de un Grand Slam tras derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, finalista de 2021, por 7-5 y 6-2, confirmando una gran actuación desde que comenzó el torneo. EFE, Luis Miguel Pascual

Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD