Paliza de Rockies sobre Piratas

El curazoleño Jurickson Profar disparó dos cuadrangulares y anotó y remolcó tres carreras este martes para encabezar la victoria por paliza 10-1 de los Rockies de Colorado sobre los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas.

Double homers, double digits! @JURICKSONPROFAR's second of the night gives us 🔟 pic.twitter.com/dc2IqzraQ8

— Colorado Rockies (@Rockies) May 10, 2023