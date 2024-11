Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/11/2024 · 05:21 AM

La leyenda del tenis Rafael Nadal, que se retirará tras la Copa Davis, aseguró el lunes que su participación en la fase final del torneo, que se celebra esta semana en Málaga, tiene como objetivo "ayudar al equipo a ganar", sin confirmar si jugará o no.

"No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición de equipo y lo más importante es ayudar al equipo. Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer", explicó en rueda de prensa el mejor tenista español de todos los tiempos, tras reconocer que si salta a la pista espera controlar sus emociones.

El ex número 1 no sabe todavía si el capitán David Ferrer lo pondrá a competir: "Si yo soy el que está en la pista, lo haré con la máxima ilusión y determinación. Todo lo demás es trabajo de David, que tomará las decisiones que considere mejor para el equipo".

– Normalidad ante la retirada –

Arropado por sus compañeros Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Pedro Martínez, el manacorí afirmó que se ha hecho a la idea de retirarse.

"Me siento bien, llevo pensándolo bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y lo decidí con el tiempo. Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en eso de la retirada. Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí", remarcó.

Nadal explicó que está viviendo con normalidad su inminente retirada. "Creo que la vida sigue y todos los jugadores pasan por este proceso de su retirada. Soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Disfrutar del deporte de otra forma", indicó.

Además subrayó que no ha terminado quemado del tenis como otros exjugadores: "Si pudiera, seguiría jugando al tenis, pero es que no tengo el nivel de entrenar de la forma que me compense a nivel individual".

"Hace un año dije que no quería retirarme en una sala de prensa. Por eso fui a la operación. No ha ido lo mejor que podía haber ido. Por eso he decidido retirarme. Dije que lo normal era retirarse en 2024″, detalló.

– Despedida ante público español –

Nadal, que se ha visto lastrado por la lesiones en los últimos años, aprovechará sus últimos instantes como profesional ante el público español.

"Tengo la posibilidad de retirarme en mi país. Disfruto viviendo aquí en España y es algo que me hace realmente feliz. Ya estuvo el equipo en Valencia para meterse en esta final de Málaga y ahora estoy sintiendo un apoyo increíble por parte de todo el mundo", recalcó.

También se refirió a lo que ha representado la Copa Davis a lo largo de su extensa carrera.

"El 90% de mi carrera he estado con Ferrer, (Carlos) Moyá, ahora Carlos Alcaraz. Son 20 años compitiendo en esta Copa Davis con diferentes relaciones. Al final tienes una familia. Cualquiera puede ganar o perder, pero intentaremos hacer las cosas fáciles al resto, disfrutar y superar los malos momentos", señaló.

En las últimas semanas el mallorquín se ha probado en pista con entrenamientos duros para medir sus fuerzas de cara al torneo. "He intentado trabajar lo más duro posible el último mes y medio. Estoy intentando dar lo máximo para esta cita. Cuando no compites tan a menudo, es difícil mantener el nivel de forma constante. La mejora está ahí cada día, yo lo creo", incidió.