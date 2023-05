Los Celtics de los milagros fuerzan el partido 7 en el último suspiro

Una milagrosa canasta de Derrick White con 0.1 segundos en el cronómetro le dio este sábado un triunfo por 104-103 a los Boston Celtics en el campo de los Miami Heat e igualó la serie de las Finales del Este de la NBA del 0-3 al 3-3 para forzar el séptimo partido este lunes en el TD Garden de Boston.

DERRICK WHITE SENDS THE EAST FINALS BACK TO BOSTON FOR GAME 7!

HE WINS IT FOR THE CELTICS AT THE BUZZER 🚨#TissotBuzzerBeater | #TimingEmotions pic.twitter.com/ybUb5CT6l1

— NBA (@NBA) May 28, 2023