La guerra Rusia-Ucrania llega a Australia y piden castigo al padre de Djokovic

El embajador de Ucrania en Australia, Vasyl Myroshnychenko, pidió el veto en lo que queda del Abierto de Australia de tenis del padre de Novak Djokovic después de la difusión el jueves de un vídeo en que aparecía con aficionados con banderas rusas.

En declaraciones a la televisión pública australiana ABC, Myroshnychenko dijo que las banderas eran un símbolo de la invasión rusa a Ucrania y pidió que Srdjan Djokovic, padre del jugador, sea vetado del resto del torneo, que termina el domingo con la final masculina, en la que podría estar Djokovic.

Russian flag, Putin’s face, Z-shirt, and what looks like the flag of the so-called “DPR”? Full package guys 🤦‍♂️🤦‍♀️ @AustralianOpen pic.twitter.com/FQi2w2EEWA

— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 25, 2023