Haaland: "No me siento el jugador más valioso del mundo"

El delantero noruego Erling Haaland durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez/archivo

Erling Haaland, delantero del Manchester City, negó que sea vea como el "jugador más valioso del mundo", aunque manifestó que ha jugado la mejor temporada de su carrera deportiva.

El delantero noruego, en su primera temporada en el City, ha marcado 52 goles en 52 partidos, la mejor cifra de su carrera, además de conquistar la Premier League y la FA Cup y estar a un partido de la Champions League.

"Estamos a un paso de hacer historia. Ganar la Champions League es un sueño y haré todo lo que pueda para ello", manifestó Haaland durante el 'media day' del Manchester City antes de la final de Estambul.

"Sin mí, este equipo ha ganado todo menos la Champions, vine en parte por eso", respondió el noruego al ser preguntado sobre su llegada al City.

"Ha sido la mejor temporada de mi carrera", añadió el delantero, que sin embargo solo ha marcado un gol en sus últimos siete encuentros. "No pienso en eso. Puedes pensar que he hecho 52 goles o que he marcado uno en siete. No me importa mucho".

El atacante fue preguntado sobre si se ve como el jugador más valioso del mundo y fue claro con ello: "No me siento el jugador más valioso del mundo".

