El porqué de las críticas a Horford

El centro dominicano de los Boston Celtics, Al Horford, anunció a mediados de mayo que no representará al país en el mundial de baloncesto FIBA 2023 que se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia en el mes de agosto.

Horford hizo el anuncio de su desvinculación con la selección dominicana antes del inicio de las finales de la Conferencia Este que disputaron ante el Miami Heat. En estas finales, los Celtics salieron derrotados en una emocionante serie de siete juegos.

“Estoy ahora mismo consumido en esta parte, yo tengo más de 10 años que no juego por el país y es algo que siempre amé hacerlo, pero en el punto que estoy en mi carrera, ahora mismo, no creo que sea factible para mí el poder hacerlo”, declaró Horford en su momento. Compartir

De qué se tratan las críticas a Horford

A raíz de las declaraciones, múltiples medios deportivos dominicanos han arremetido contra el jugador, pues consideran crucial su participación para que República Dominicana consiga una buena actuación.

“Él simplemente no quiere jugar con la selección dominicana, porque otras estrellas como Ginobilli, Dóncic, Scrhoder, Antetokoumpo y otros, juegan por su país” expresó el periodista deportivo Ricardo Rodríguez.

Otros periodistas como Satosky Terrero no condenan al baloncestista, pero sí su actitud: “Sí me sorprende su pobre manejo con el tema. El mensaje que envía es que le importa poco su imagen en su país natal. Pero no por el hecho de no jugar. Ese no es mi punto. Estoy bien con esto y creo que hasta puedo vivir con ello. Lo seguiré admirando”.

Defensa de Tito Horford

Tito Horford, padre del pivote de Boston y ex NBA, salió en defensa del jugador tras la lluvia de críticas, diciendo que consideran a su hijo traicionero por entender que este no es el momento, sin tomar en cuenta que ha representado el país en otras ocasiones.