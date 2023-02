Dominicanos pusieron en duda la Argentina olímpica al eliminarla del Mundial

La eliminación por los dominicanos de la selección argentina de baloncesto del próximo campeonato del mundo masculino complica mucho, pero no descarta, sus opciones de acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024, un objetivo que sin embargo pasa por su victoria en dos torneos clasificatorios.

Su ausencia del Mundial 2023 quedó sentenciada el pasado domingo en Mar del Plata con la derrota de los actuales subcampeones mundiales ante República Dominicana por 79-75.

For the first time since 1982, we will have a World Cup without Argentina 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/LnhGSwpEiw

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 27, 2023