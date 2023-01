Denver sonríe con Jokic y Brooklyn llora sin Durant

Sin el lesionado Kevin Durant por tercer partido seguido, los Brooklyn Nets sumaron su tercera derrota consecutiva este martes en el que los Denver Nuggets de un Nikola Jokic impresionante reforzaron su liderato en la Conferencia Oeste y ya encadenan siete partidos cantando victoria.

Cinco derrotas seguidas y solo dos victorias en los últimos diez encuentros llevaban los San Antonio Spurs, que vencieron a los Brooklyn Nets de la mano de un gran Keldon Johnson (36 puntos y 11 rebotes).

Ben Simmons firmó un triple-doble (10 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) en unos Nets que tampoco pudieron contar con Kyrie Irving por molestias en el gemelo.

Un enorme triple-doble de Nikola Jokic (36 puntos con un impactante 13 de 14 en tiros, 12 rebotes y 10 asistencias) abrió el camino a la victoria para unos Nuggets con cinco jugadores por encima de los 10 puntos.

Just another unreal night for Nikola Jokic.

36 PTS

12 REB

10 AST

13-14 FGM

9-10 FTM@nuggets W pic.twitter.com/unmXEyDUuZ

— NBA (@NBA) January 18, 2023