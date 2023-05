Un programa de sueños posibles

Amanece. A mi lado descubro una gran aventura de la jurisficción: El pozo de las tramas perdidas, de Jasper FForde. Una Biblioteca de sueños, aventuras y accidentes que se han fugado del inconsciente, de la oniroficción. Se trata de un “Programa de intercambio de personajes”, donde la imaginación brusca, pasional o volátil toca los bordes y ejes de la ficción absoluta y la ficción relativa.

Se trata de la aventura más lúdica, cómica y fantástica jamás advertida por un lector-persecutor y diabólico. El mundo de Thursday next donde podemos encontrar las acciones narrativas más escandalosas y atrevidas desde una página de libro, donde el personaje se muda de un sitio a otro y a la vez cambia de acción y tipo.

Quien se atreve a leer “El pozo de las tramas perdidas” firma su propio contrato con la vida de los sueños.

Veamos la siguiente secuencia:

“Me interrumpió un espantoso grito de terror proveniente del exterior, seguido de un ruido como si estrujasen algo, luego otro grito y fuego esporádico de ametralladora. Se oyó un golpe contundente y otro disparo, luego un grito y entonces los ProCath de atrás también abrieron fuego; pero no contra la casa… sino contra una amenaza que no podíamos ver. Havisham y yo intercambiamos una mirada y nos encogimos de hombros mientras un hombre entraba presa del pánico; todavía sostenía la pistola y, debido a eso, su destino estaba sellado. Havisham le disparó dos veces y cayó muerto junto a nosotros con expresión de horror en el rostro.”(Vid p.165).

Y, otro acontecimiento narrativo:

“Solo encontramos un cuerpo, que había sido lanzado al tejado del granero, pero había muchísima sangre y lo que parecían las huellas de las garras de un felino muy grande. Yo miraba las pisadas del tamaño de un plato de cocina que la nieve iba borrando lentamente cuando Havisham me puso la mano en el hombro.”(Ibídem.)

Jasper Fforde ha escrito una novela de jurisficción en Libro V8.3 empleando para ello un dispositivo llamado “ImaginoTransparencia Mk XXIV, donde Peggy Malone ha sido la imaginadora. De hecho, El pozo de las tramas perdidas no es una novela, sino más bien, un ”sendero peliculero” que goza de una vida saltando de libro en libro y de personaje en personaje, de sitio en sitio y de párrafo en párrafo.

El efecto de este “rodaje literario” donde su autor es todo, menos escritor, o más bien, un editor jurisficcional que encuentra en cada ocurrencia (secuencia, suma de planos y ángulos) narrativa sugiere y activa una válvula onírica explosiva. Busque en esa serie peliculera el festín de las imágenes perdidas, pero por favor, si puede, no se deje engañar por Fforde y sus cambiantes personajes.

Veamos:

“-Nos hemos reunido hoy aquí ante los ojos de Dios para unir a este hombre y a esa mujer…

Me resistí, pero no sirvió de nada.

-¡Esta ceremonia es ilegal” –grité, intentando ahogar la voz del pastor. Le hizo un gesto al sacristán, quien me colocó cuatro granjeros fornidos reteniéndome, resultaba inútil. Contemplé con extraña fascinación el desarrollo de la boda. Los habitantes estaban henchidos de felicidad en la pequeña iglesia. Cuando llegó la hora de los votos, me obligaron a asentir y me pusieron un anillo en el dedo.

-¡Yo os declaro marido y mujer! Puedes besar a la novia.

El señor Townsperson se acercó. Intenté retroceder, pero me retuvieron con fuerza. El señor Townsperson besó con delicadeza la masa pegajosa que me tapaba la boca”.

Acciones burdas. Amenazas. Resistencia-acusación. Verdades y falsedades convergen en El pozo de las tramas perdidas. Y todo así para buscar ultrapalabras.

Verdaderamente poderosas para jugar con historias ficcionales como todas las que aparecen en esta novela –laboratorio, donde por la misma razón de ser ficción facilita un diferente modo de escribir ficciones aleatorias y movilizadoras de palabras o ultrapalabras rompientes y voladoras.

Ahora bien, ¿quién es Jasper Fforde?

Veamos:

“Jasper Fforde, nacido el 11 de enero de 1961, trabajó en la industria cinematográfica hasta empezar una exitosa carrera como autor con las novelas de la serie Thursday Next en 2001. Jasper Fford es autor de una narrativa sumamente culta e inteligente al tiempo que muy divertida. Sus novelas están repletas de juegos de palabras, referencias literarias y una trama compleja pero siempre muy bien construida y realizada. Se ha comparado su obra con la de los Monty Python, por la mezcla de comedia popular con la más alta erudición”. Para más datos de este autor, ver referencia luego de créditos en la presente edición de esta obra.