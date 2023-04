Santo Domingo, 1965: la solidaridad internacional (2 de 5)

Desde fuera de los Estados Unidos, parecería una contradicción que en “la barriga del monstruo” (the belly of the beast) se hayan gestado movimientos combativos en solidaridad con la rebeldía de los pueblos del mundo en el periodo de la Guerra Fría y la influencia geopolítica del bloque de países con economías planificadas de orientación socialista. Lo cierto es que la visión que se tiene de EE UU muchas veces es errónea y distorsionada. En ese sentido, el estudio de la historia popular, esa otra historia recopilada y popularizada por el historiador Howard Zinn, por solo poner un ejemplo, da un giro radical a la perspectiva tradicional acerca de la sociedad estadounidense.

Históricamente, en los EE UU han existido sectores de la población que han expresado abiertamente solidaridad con las luchas del mundo. Esto a razón de lazos socio-políticos y culturales, y en el caso de la imigracion cubana y puertorriqueña en el estado de la Florida y en la ciudad de Nueva York en los años 1800s, se dio el caso de la unidad entre un segmento de la población hispano-hablante y caribeña en la larga lucha independentista en contra del imperio español. Además, los movimientos de solidaridad tienen como base y referente luchas locales de arraigo popular como el combate en contra de los remanentes del sistema esclavista, una lucha enmarcada en la emancipación y la liberación negra y en los derechos civiles de la comunidad afro-americana. Otro aspecto que mueve a sectores de la población pertencientes a diferentes nacionalidades es su desacuerdo con la política exterior estadounidense, una disidencia y postura política expresada en la solidaridad incondicional con los pueblos del mundo y guiada por convicciones políticas partiendo de los programas abolicionistas, obreristas, anarquistas y socialistas.

En la mitad del siglo XX, el exilio dominicano antitrujillista en los EE UU, y específicamente en la ciudad de Nueva York, sentó las bases para la movilización política de lo que en ese entonces era una pequeña comunidad inmigrante, forjando desde ese momento lazos de colaboración con organizaciones de la izquierda norteamericana.

Izquierda y juventud en movimiento

Mayo de 1965 fue un mes sombrío para los pueblos del mundo, y en particular, para los pueblos vietnamita y dominicano. En Vietnam, el presidente Lyndon B. Johnson (LBJ) escaló la guerra luego de enviar 12,000 tropas aumentando las botas yankis en suelo vietnamita a un total de 40,000. Entre tanto, la invasión de Santo Domingo seguía su curso pese a la creciente oposición interna.

Esa oposición a la invasión al país caribeño y a la nación asiática pronto se concretó en protestas y mítines en diferentes esferas de la sociedad. El 5 de mayo se registró una de las primeras protestas en contra del servicio militar obligatorio (the draft) en la Universidad de California en Berkeley. Antes de su fallecimiento en octubre del 2022, pude entrevistar al historiador marxista Mike Davis acerca de la solidaridad norteamericana con el pueblo dominicano en el ‘65. Davis, urbanista, catedrático, activista y escritor, fue uno de los cuarenta estudiantes que quemaron sus cartillas de alistamiento en el ejército en los predios de la emblemática universidad pública californiana:

“Cuando protesté en Berkeley, solo tenía una comprensión vaga de por qué LBJ había enviado a los marines a Santo Domingo. Sabía que era escandaloso, pero desconocía el contexto histórico más amplio. Luego, en julio, SDS [Students for a Democratic Society o Estudiantes por una Sociedad Democrática] me envió a Los Ángeles y rápidamente caí bajo el hechizo de Tim Harding, profesor de estudios latinoamericanos en Cal State Los Ángeles. Fue amigo personal de Juan Bosch y un profesor dinámico y orador público. De hecho, enseñó a dos generaciones de activistas locales, incluidos algunos de los fundadores del movimiento chicano, acerca de la historia de América Latina y la importancia de las actividades solidarias. Fue una profunda influencia para mi propio entendimiento.” [1]

La protesta “anti-draft” en California no se quedó en lo simbólico; al contrario, la quema de un documento oficial dejó claro ante las elites del poder que la población juvenil perdía el miedo. Desde ese entonces, el movimiento anti-guerra comenzó a acumular fuerzas.

Mezclando la espontaneidad y la incontenible energía juvenil, el movimiento anti-guerra y anti-intervencionista se convertiría en una gran presa de agua a punto de desbordarse. Una nota periodística aparecida el lunes 17 de mayo de 1965 en The Militant (mi traducción: Militante), órgano del Socialist Workers Party (Partido Socialista de los Trabajadores-SWP), registra una protesta masiva el 8 de mayo de 1965 en el Washington Square, un parque neoyorkino con un historial bohemio y de rebeldía artística y político-cultural.

Aproximadamente mil personas se dieron cita en solidaridad con la resistencia anti-imperialista en Vietnam y Santo Domingo. Convocada en un dos por tres, la protesta fue organizada por militantes de Students for a Democratic Society (Estudiantes por una Sociedad Democrática-SDS), la organización de la Nueva Izquierda (New Left) más grande en los EE UU durante la década de los setenta. Entre los presentes detrás del podio haciendo pública la denuncia y condena de la política exterior de Washington se encontraban Carl Oglesby de SDS; Tito Nolesco del Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico; Russ Nixon, del prominente semanario de izquierda National Guardian (Guardian Nacional); y Dave Dellinger, uno de los líderes del movimiento pacifista. “Luego de la protesta”, reportó el periodico del SWP, “algunas 350 personas marcharon a las Naciones Unidas”.

Mientras tanto en las universidades neoyorkinas, unos de los muchos focos de luchas políticas, organización y reclutamiento de la izquierda revolucionaria, el debate respecto a la guerra en Vietnam y la ocupación militar en Santo Domingo no pudo ser ignorado. A tal efecto, el día 3 de mayo, la universidad privada Barnard University (Barnard College o Barnard), localizada en el la sección residencial de Morningside Heights en el Alto Manhattan, fue centro de un mitin en contra de la invasión militar estadounidense en suelo dominicano a la que asistieron aproximadamente 200 personas. Así consta en una nota periodística publicada en el periodico universitario Barnard Bulletin (Boletín de Barnard) de fecha 6 de mayo de 1965. Organizada por el May 2nd Movement (Movimiento 2 de Mayo), un frente del Progressive Labor Party (Partido Laborista y Progresista-PLP), partido marxista-leninista fundado en 1962.

Después de la actividad en Barnard, “aproximadamente 50 estudiantes” relata la nota publicada en el medio de prensa estudiantil, “marcharon en la calle Broadway hasta la calle 96”. Durante el recorrido, los estudiantes vociferaban “Out of Santo Domingo, North Vietnam!” (¡Fuera de Santo Domingo y Vietnam del Norte!). Al llegar “allí el grupo tomó los autobuses hacia las Naciones Unidas para unirse al piquete de dominicanos que han estado marchando desde la mañana del lunes”.

Las universidades públicas en la Gran Manzana también fueron foco de resistencia y solidaridad. El 13 de mayo de 1965, a tres estaciones de tren de Barnard, se llevó a cabo una discusión pública o micrófono abierto (soapbox) en la universidad City College of New York (Universidad de la Ciudad de Nueva York-CCNY) donde participaron estudiantes y profesores. La actividad tuvo lugar en la recién establecida área de free speech o de la libre expresión y organizada por el Movimiento 2 de Mayo. El día siguiente, la edición número 19 del periodico estudiantil The Campus (Campus) con fecha de mayo 14 de 1965 se hacía eco de la posición anti-guerra del profesor Allen Krebs advirtiendo a los estudiantes universitarios simple y llanamente a no enlistarse en el ejército a pelear en Vietnam y Santo Domingo donde “van a morir a nombre de la nación más odiada del mundo”.

Es importante resaltar que en la década de los años setenta la mayoría de los estudiantes en City College eran blancos, anglosajones o de origen europeo. Hoy día es todo lo contrario: un gran segmento de la población estudiantil en esa universidad es de origen afro-americano, dominicano, y también hay muchos caribeños y latino-americanos de otros países así como estudiantes de países africanos, asiáticos y árabes.

Dos días después del mitin en City College, otra protesta en Nueva York ocupó las calles del área de Times Square en el Bajo Manhattan. Así lo reportó en sus páginas el periodico del SWP en la edición del 24 de mayo de 1965:

“El 15 de mayo se llevó a cabo una manifestación de unas 300 personas en Times Square para protestar contra la intervención estadounidense en Vietnam y la República Dominicana.”

El mitin reunió la politizada juventud combatiente con activistas de la vieja guardia:

“Fue patrocinado por la Juventud Contra el Fascismo. Entre los oradores estuvo Carl Braden, militante sureño luchador por los derechos civiles.”

La nota del periódico del SWP resalta la importancia de esa protesta no solo por su relevancia como acto solidario con el pueblo vietnamita y dominicano pero también el hecho de que los participantes desafiaron las restricciones que podrían derivar en multa y cárcel para aquellas personas y organizaciones que ejercieran el derecho a protestar en público:

“En 1962, la policía montada atacó una gran manifestación en Times Square contra las pruebas nucleares estadounidenses. Desde entonces, han impuesto una prohibición ilegal a las manifestaciones en Times Square al negarse a emitir permisos. Solo los musulmanes negros, liderados por Malcolm X en ese entonces, habían roto con éxito la prohibición.”

Las consecuencias de ese desafío a los cuerpos represivos de la ciudad fueron resaltadas en el último párrafo de la nota periodística:

“Deirdre Griswold, quien presidió la manifestación, recibió una citación para realizar la manifestación sin permiso. Richard Herdman también recibió uno por operar un sistema de megafonía sin permiso.”

Victor Perlo en su libro-panfleto Marines in Santo Domingo(publicado en junio de 1965) hizo un registro del descontento y la subsiguiente transformación de la sociedad estadounidense durante esos meses de rebelión primaveral:

“Durante 1965 ha surgido el movimiento anti-imperialista más importante entre el pueblo estadounidense en décadas. Cientos de miles han expresado directamente su oposición a la criminal guerra de Estados Unidos contra el pueblo vietnamita, y ahora a la intervención en la República Dominicana, a través de mítines de estudiantes y profesores universitarios, declaraciones de profesores, maestros, profesionales técnicos, escritores; a través de una avalancha récord de cartas y telegramas a senadores, congresistas y a la Casa Blanca. Las encuestas de opinión pública revelan el desacuerdo parcial o total de decenas de millones.”

A 58 años de la ocupación militar en Santo Domingo, las expresiones de solidaridad de la izquierda y la juventud en los EE UU forman parte del legado de lucha del pueblo estadounidense. Ciertamente, el movimiento anti-guerra jugó un rol importante, garantizando la supervivencia de los pueblos vietnamita y dominicano. Esa solidaridad, en conjunto con la de otros países del mundo, fue esencial en mantener la moral en alto durante la resistencia anti-imperialista, y en muchos casos, en la campaña de recaudación de fondos y la recolección de medicamentos. Y finalmente, en sentar las bases para la construcción de la cultura de izquierda revolucionaria, constestataria, alternativa e internacionalista de nuestro tiempo.

Mi agradecimiento al equipo bibliotecario en la City University of New York y de Barnard así como a Andy Blunden del Archivo Marxista del Internet (MIA) por su apoyo incondicional.

Notas

1.“We decided that we would burn our draft cards”: Interview with Mike Davis, 23 de mayo de 2022, Verso blog