“Quislaona”, una obra sobre ficción especulativa

El lanzamiento de "Quislaona: Una antología fantástica dominicana".

El pasado viernes 12 se puso en circulación la obra “Quislaona”, en la Alianza Francesa de Santo Domingo.

"Quislaona" es una antología innovadora que ha sido cuidadosamente elaborada como un esfuerzo conjunto entre tres organizaciones: Dominican Writers Association, Worldbuilding Magazine y Cultura Cómic RD.

Este encuentro fascinante entre el arte, la literatura y la ficción especulativa se ha convertido en una celebración de las voces dominicanas en el género de la fantasía sumergiendo a los lectores a un mundo mágico y cautivador.

La obra que celebra la diversidad cultural y la imaginación, transportando a los lectores. Incluye universos encantados y personajes extraordinarios, historias en inglés, español, spanglish y taíno, reflejando la riqueza lingüística de la República Dominicana y la diáspora. Además, cuenta con la participación de artistas dominicanos

Angy Abreu, fundadora de Dominican Writers Association, quien subrayó la importancia de "Quislaona" como un aporte crucial a la literatura dominicana.

Junto a ellos, estuvo presente también Winser Espinal, fundador de Cultura Cómics RD y destacado promotor del cómic dominicano durante la última década.

En un apasionado discurso, Winser hizo un llamado a la conciencia sobre la poca visibilidad que se otorga en República Dominicana a figuras internacionalmente reconocidas en el arte secuencial, como Lissy Marlín y Barbara Pérez Márquez, quienes han sido galardonadas en Estados Unidos y cuyo trabajo es de indiscutible calidad. Winser instó a los presentes a tomar nota y dar el merecido reconocimiento a estos talentos, cuya contribución al arte y la literatura merece ser ampliamente celebrada y apoyada.

Entre los contribuyentes se encuentran:

- Barbara Perez Marquez: Parte del equipo detrás de la aclamada serie de novelas gráficas nominada a los premios Eisner, "The Cardboard Kingdom". Su próxima novela gráfica con Lissy Marlin, "The Library of Memories", se lanzará en 2025, lo que demuestra su valiosa trayectoria

en el mundo del arte secuencial.

- Lissy Marlin: Ilustradora galardonada de la República Dominicana con una misión simple: llevar un poco de magia a la vida cotidiana, una obra de arte a la vez. Entre sus proyectos se encuentra la exitosa serie superventas del New York Times, "The Magic Misfits", escrita por Neil Patrick Harris.

- Nelly Rosario: Novelista dominicana-estadounidense y autora de "Songs for Water Saints". Además, Nelly Rosario se destaca como instructora de escritura creativa en el Programa de Estudios Latina/o de Williams College.

-Annecy Baez, una poeta y escritora de ficción reconocida. Es autora de "My Daughter's Eyes and Other Stories", ganadora del premio Mármol a la primera ficción latina en 2007. Su talento y habilidad para contar historias envolventes y emocionantes aportan mucho a esta antología.

La portada de "Quislaona: Una antología fantástica dominicana" ha sido diseñada por el talentoso artista Eddaviel. Con su creatividad y habilidad artística, Eddaviel ha logrado capturar la esencia y la magia de la antología en una imagen impactante. La portada es un reflejo visual

de las historias sorprendentes y diversas que se encuentran dentro de "Quislaona", invitando a los lectores a sumergirse en un mundo lleno de fantasía y maravilla.

