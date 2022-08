Mi expulsión del Ministerio de Cultura

César Zapata.

1.- He estado ligado al Ministerio desde la comisión presidida por Marcio Veloz para la elaboración del proyecto de ley.

2.- Trabajé como voluntario en el Consejo Presidencial de Cultura, luego en la Secretaría recién creada con Tony Raful. Fui coordinador de las escuelas libes de la UNesco. Ha sido subdirector de la BNPHU, Director de Comunicaciones de MINC y, últimamente, director de Gestión Literaria.

Toda una vida dedicada a la cultura y las letras, con reconocimientos locales y foráneos.

César Augusto Zapata.

Recientemente, en una mesa técnica para el festival del libro en Puerto Plata, fui conminado a salir por el Viceministro de identidad, Pastor de Moya , sin que mediara ninguna razón .Asimismo, sin amonestación verbal o escrita, sin faltas cometidas, fui destituido del cargo de director.

Luego, cuando voy a buscar mi certificación como desvinculado del MINC, soy conminado a salir del local por parte de un sargento de la policía.

Esto solo es el reflejo de la mala política de los gobiernos con relación al Ministerio de Cultura que solo existe para pagar prebendas politiqueras ,lo que convierte esta entidad en un receptáculo de sujetos de toda laya y licencia.

Denuncio el atropello, pues si bien toda institución tiene el derecho a desvincular personal, jamás una entidad pública impedirá a un ciudadano el acceso, y menos el MINC cuya ley 4100 reza que todo dominicano tendrá libre acceso de todos los servicios de esa entidad.

Me reservo el derecho de proceder judicialmente contra las autoridades de esa entidad, debido a que me retienen documentación que me pertenece, además de impedirme el libre acceso a una entidad del Estado al que pertenezco