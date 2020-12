Leyendo a Vigil Díaz

“Yo he tendido, por supervisión instintiva, a realizar la ambición de que habla el divino poeta Baudelaire a Arsenio Haussaye: a la ambición de soñar con una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima, bastante flexible y bastante trunca para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del sueño y a los sobresaltos de la conciencia” (Vigil Díaz).

Otilio Vigil Díaz (1880-1961) fue un poeta dominicano que pasó a la historia de la literatura dominicana como uno de nuestros primeros vanguardistas. De hecho, fue el fundador del que muchos consideran el primer movimiento de vanguardia que se creó en nuestro país: el Vedrinismo. Un movimiento que no tuvo seguidores inmediatos y que sólo encontró un seguidor tardío: Zacarías Espinal. Algunos de nuestros críticos atribuyen a Vigil Díaz “el primer intento de versolibrismo en el país con su poema “Arabesco” y sus distorsiones formales y estróficas” (Rueda, 1996: 13). Sin embargo, el mismo Manuel Rueda (1996: 13) afirma que hay un antecedente: Ricardo Pérez Alfonseca, y su poema “Finis patria”. No obstante, hay quienes rechazan esa primacía del poeta Díaz. Quien así piensa, según José Mármol (2019: 8), “pasa por alto el hecho de que Moreno Jimenes, en su segundo libro de 1916, Vuelos y Duelos, publica versos blancos o libres contenidos en los poemas “Invitación al dolor” y “Bajo unas nubes blancas”. Dicho esto, nos damos por satisfechos; que otros diluciden esas cuestiones.

Vigil Díaz nos parece un poeta osado. Sus poemas son muy novedosos en su forma e, incluso, en su contenido. Están impregnados de universalismo: símbolos, personajes míticos, referencias históricas… Particularmente, resulta novedosa la forma en que construye los títulos de sus poemas. Algunos de esos títulos nos recuerdan procedimientos similares al que usó César Vallejo al titular su libro de poemas “Trilce”, cuyo sentido aún no ha sido claramente determinado, pero que algunos críticos sugieren que se trata de la combinación de los adjetivos “triste-dulce”. “Solmización” es uno de esos poemas. La palabra está compuesta por cuatro sílabas. Las dos primeras corresponden a las notas musicales sol y mi; las dos restantes (zación) dan una idea de acción, suponiendo que el verbo solmizar existiera, más allá de las invenciones del poeta Díaz. La interacción de sol y mi se traduce en música.

Cuatro poemas de Vigil Díaz nos servirán para realizar una breve incursión dentro de su predio poético. Nuestra selección responde al propósito de evitar caer en lugares comunes. Queremos mostrar que más allá de los poemas “Tímpano de la montaña”, “Fiesta circense”, “Profesión de fe” y otros pocos, hay una flora lírica rica en matices y colores. Realmente, hay mucho por conocer del fundador del Vedrinismo.

Solmización

Do-cil a mi

Re-clamo, la blonda Margarita toca en el piano,

Mi-sonata favorita.

Fa-llece un lirio gigante,

Sol-o en una mesa de sándalo;

La-luna se muestra esquiva,

Si-leno se oculta en los tapices y súbito salta,

Do-mina, muerde una manzana y se fuga por la penumbra

de los jardines...

El poema es un recorrido por el pentagrama musical, un círculo completo que arranca de la nota do y regresa a la misma nota mientras va yuxtaponiendo un conjunto de frases con marcado sabor modernista. Todo el texto es un ejercicio audaz, e inclusive, gracioso de uso de las notas musicales para sugerir ideas. Se trata, pues, de un juego lingüístico. El texto entronca con la lírica del líder del Modernismo en cuanto a que recrea a la “rubendariana” princesita Margarita que toca el piano (una sonata). Allí está la flor desmayada (lirio) de Rubén Darío. Comparemos el verso “Y en un vaso olvidada se desmaya una flor” del poema “Sonatina” de Rubén Darío con “Fallece un lirio gigante” de “Solmización”. Asimismo, hay una referencia al sándalo (planta de origen asiático, del que se extrae un aceite usado en aromaterapia; también se usa para la fabricación de perfumes). Es una planta cuya referencia es muy del gusto de los poetas modernistas. Aparte de un poema de Fabio Fiallo, que lleva por título el nombre de esa planta, hay un texto de Rubén Darío (“Serenata”) que inicia así: “Señora, allá en la tierra del sándalo y la goma”.

El poema nos habla de una Margarita, rubia, aristocrática, que obedeciendo al reclamo del poeta toca una sonata en el piano. El efecto del canto parece producir un efecto en los objetos que hay allí: un lirio fallece; el sol se derrama sobre una mesa de sándalo; y, al mismo tiempo –como si el día y la noche pudieran cohabitar– la luna se muestra esquiva. También aparece la imagen de una divinidad de la mitología clásica: Sileno, dios griego del vino y la embriaguez. A esta deidad solía representársele como una combinación de hombre y de caballo. En la escena que reproduce el poema, Sileno hace algunas travesuras: juega a las escondidas en los repliegues del mantel, salta, “domina, muerde una manzana y se fuga por la penumbra de los jardines”. Como es el dios del vino y la embriaguez, el poeta nos lo presenta en su típico comportamiento, como un borracho frenético, incontrolable. Una escena en la que los elementos no humanos ocupan el centro de la atención, y el elemento humano (Margarita) se difumina entre los objetos. En otras palabras, el ente humano parece estar estático frente a los objetos personificados y seres sobrenaturales que se muestran en constante dinamismo.

III.

Espirita

A las nueve tocó ánimas la iglesia del pueblo;

una luna exangüe y fuegos fatuos que se encienden

y apagan es la triste luminaria del cementerio;

un ruido grimoso y profundo de alguien que danza

sobre un lote de huesos;

de las fosas nasales del lúgubre osario saltó un

escarabajo monstruoso, metálico y sucio, y en un lirio de

seda, muy pálido, fue transformándose el coleóptero camino

del cielo;

paseó el Empíreo, visitó las estrellas, y a la una en

punto, bajó con el Dante y Beatriz en una litera de brocados

etéreos;

luego, se esfumó como un lirio de seda, muy pálido,

por las fosas nasales del carnero macabro.

“Espirita” es un poema que desde el título nos remite a lo sobrenatural, lo que está más allá de la materia. El término se refiere al espiritismo, el cual consiste en la creencia de que los espíritus de los muertos pueden manifestarse ante los seres humanos por intermediación de un médium.

El poema presenta una escena nocturna en la que se materializa el espíritu de un ser de ultratumba dentro de un cementerio pueblerino. Una voz no identificada que habla desde dentro del poema nos cuenta que a las nueve de la noche la iglesia “tocó ánimas, lo cual podría entenderse como el acto de tocar las campanas para rezar a las ánimas. Contiguo a la iglesia estaba el cementerio, iluminado por una luna débil y pálida (exangüe) y las fulguraciones de los fuegos fatuos (fuego fatuo: llama pequeña que se forma a poca distancia del suelo por inflamación de ciertas materias que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción –Diccionario RAE–). La intermitencia de esos fuegos fatuos y la palidez lunar se unen a un ruido que brota del cementerio, originado por un ser no identificado que baila sobre un montón de huesos. Una escena realmente terrífica.

Y en ese escenario, ya de por sí espeluznante, aparece un escarabajo, que el poeta describe como “monstruoso, metálico y sucio”, el cual se transforma en un lirio. Esta transformación o metamorfosis, que nos recuerda la célebre novela de Kafka, sugiere el paso de la materia al espíritu. El lirio emprende un viaje al Empíreo (el más alto de los cielos donde residen los ángeles y las almas escogidas). Sin embargo, no permanece allí, sino que sigue desplazándose por entre los astros y luego retorna al punto de partida, acompañado del poeta Dante y de su amada Beatriz. Al descender, el lirio espiritualizado, etéreo, convertido en aliento, penetra por las fosas nasales de un carnero.

El poema es complejo en su significatividad. Si bien aborda la idea de un cielo, como lugar de reposo eterno de las almas bienaventuradas, propio de la teología cristiana, también insinúa un tema que le es diametralmente opuesto: la reencarnación. La primera idea queda evidenciada en la presencia de Dante y Beatriz, que aunque no se dan detalles sobre ellos, se deja entrever que se encontraban en el Empíreo y desde allí descendieron para acompañar el alma transmutada en lirio que retorna a la tierra. Lo traen “en una litera de brocados etéreos”. Entonces, el espíritu encerrado en dicho lirio (símbolo de pureza espiritual) retorna, no a un cuerpo humano, sino a un ser animal (un carnero).

Es curiosa y contradictoria también la idea de la prevalencia del tiempo en el orden espiritual, según se desprende de la lectura del poema. Veamos: a las nueve de la noche la iglesia toca al rezo de las ánimas (tiempo humano), y en ese momento se produce la metamorfosis de la carne al espíritu de uno de los difuntos que están en el cementerio, e inicia un desplazamiento por el espacio etéreo; luego, “a la una en punto” de la madrugada (tiempo no humano), se produce el descenso (regreso del alma a la tierra). ¿Qué se desprende de todo esto? El poeta sugiere la idea de que más allá de nuestras concepciones, el tiempo no sólo rige para los humanos, no es una concepción exclusivamente humana, sino que el mundo ultraterreno también está regido por un orden temporal. Fíjese una vez más en la puntualidad señalada en el texto (“a la una en punto”).

La doctrina de la transmigración de las almas, más conocida como de la reencarnación, establece que luego de la muerte, el espíritu se libera de la materia y va a un mundo superior donde se prescribe un retorno, que podrá ser en otro ser humano o en otro ser terrestre no humano: una planta o un animal. En el poema, el espíritu reencarna en un animal.

La presencia constante de la luna en la escena adquiere una connotación más allá de lo puramente circunstancial. A este respecto, cito un breve pasaje del Diccionario de los Símbolos, de Jean Chevalier (1986:658): “La luna para el hombre es el símbolo de este pasaje de la vida a la muerte y de la muerte a la vida”. La escena es horrífica, y en ella confluyen una luna cadavérica (el adjetivo exangüe lo sugiere), fuegos fatuos, un escarabajo monstruoso, un grito grimoso. Todo ello dentro de un escenario pavoroso: un cementerio.

Lunófila

Seda en los contornos;

música en el alma:

fuego en las pupilas;

y en los dobleces: sombra, sombra, sombra...

Pálida, soñadora, suave como una música lejana,

y profunda como un misterio, tejiendo tus hechizos patológicos

cruzaste por la avenida del parque -que era de

plata- y al esfumarte en la penumbra de los tilos, prendiste

en mi tristeza una flor de cicuta, negra y amarga.

Seda en los contornos;

música en el alma,

fuego en las pupilas;

y en los dobleces: sombra, sombra, sombra...

Esta pequeña gema lírica tiene un aire de misterio nocturno y ensoñación. Pero, antes que nada, detengámonos en el título. Éste devela el amor del poeta por nuestro satélite. Si el término filia significa amor o afición hacia algo, lunofilia es amor a la luna, y lunófila es una persona atraída por dicho astro. Al leer a Vigil Díaz nos damos cuenta de que la luna mantiene una presencia recurrente en su poética; él es un poeta lunófilo.

El poema inicia con una descripción de la noche bajo la luz de la luna. En el primer verso se inserta una sinestesia que traduce en suavidad de seda la claridad de ese astro. Nuestro poeta nombra a alguien diciendo que tiene “música en el alma” y “fuego en las pupilas”. No sabemos si se refiere a sí mismo o está hablando de otra persona, o de un ente no humano a quien él atribuye condiciones de persona (personificación). La claridad de la noche contrasta con las sombras que producen lo que el poeta denomina “dobleces de la noche” (¿se referirá a alguna parte nubosa del cielo que por momentos interrumpe la luz de la luna?).

El yo lírico se dirige a un tú, que es la luna. La llama bajo el apelativo de señora, a la que califica de pálida y soñadora; en otras palabras, la luna también aparece personificada. De igual manera, a los ojos del poeta, la luna tiene la suavidad de la música lejana, que apenas roza el oído, y alcanza la profundidad del misterio. Y aquí el poeta sigue una larga tradición: vincular al satélite terrestre con la magia y con lo sobrenatural, incluyendo la hechicería (“tejiendo tus hechizos patológicos”).

La voz poética describe el movimiento de la luna en un paisaje citadino. Dice que era una avenida de plata, con lo cual atribuye un rasgo lunar al espacio físico: el color de la plata. En la simbología milenaria suele asociarse el sol al oro y la luna a la plata. El astro se desplaza por el entorno hasta llegar a una arboleda de tilos donde se oculta. Como consecuencia de ese ocultamiento, el poeta siente el agobio de la tristeza simbolizada en “una flor de cicuta, negra y amarga”. La cicuta es una planta tóxica, cuya evocación nos trae al recuerdo la muerte del filósofo griego Sócrates, por efecto de haber sido forzado a ingerir el veneno de esa planta. El poeta describe esa fruta: negra y amarga. Bien sabemos que el color negro tiene una fuerte connotación negativa: muerte, tristeza, luto, infierno, extravío y condenación espiritual. Y el adjetivo amargo, más allá de la sensación gustativa, se aplica a experiencias, hechos, situaciones que causan tristeza, angustia, desesperación, dolor moral.

El poema concluye volviendo al principio, con lo cual queda trazada una evidente circularidad: los cuatro últimos versos son una reproducción fiel de los cuatro iniciales. Así, el poema comienza con una luna que viste de seda el espacio citadino; luego desaparece momentáneamente para reaparecer casi de inmediato. Esa circularidad marca la idea de algo que fluye, desaparece y retorna. Es un círculo perenne porque no bien reaparece vuelve a esfumarse. Esto se relaciona con el ciclo de la vida y la muerte, un ritmo que continúa interminablemente, y podría simbolizarse en la serpiente que se muerde la cola. Es el ciclo del eterno retorno, que en términos espirituales equivale a transmigración de las almas, o reencarnación. El tema está muy presente en la filosofía y en determinadas corrientes de espiritualidad. Igualmente, en la literatura. Poetas como Amado Nervo, Rubén Daríoy Luis Cernuda, entre otros, han abordado felicísimamente este tema.

La muerte de un trovador

Aquella noche lanzaba la peste su onda neumónica en la

ciudad enferma:

el viejo y ceremonioso palacio archiepiscopal se

había transformado en un vientre grávido de angustias,

de dolor y de muerte;

en el fondo de los amplios jardines, llenos de sombras,

dos catafalcos aguardaban su fúnebre carga:

entre Caronte y Caronte embarcaron una meretriz

muy joven y muy bella en uno: en el otro, a un gran trovador:

y mientras un fraile bisbisaba los versículos de

ruta, por la callejuela estrecha, que el instinto de conservación

dejó desierta, rodó hacia el cementerio la simbólica

pareja libertada...

El poema relata una brevísima historia enmarcada en una Europa asediada por la peste. En el viejo continente hubo dos grandes brotes de peste, una en tiempos del emperador Justiniano, en los siglos VI y VII, y la otra a mediados del siglo XIV, entre los años 1346 y 1347). El escenario no aparece claramente establecido; sin embargo, se trata de una ciudad importante, pues es asiento de un obispado de gran prestigio (sede archiepiscopal). Dos catafalcos aguardaban sus respectivos cadáveres. El poeta habla de angustia y dolor en el palacio obispal, y cualquiera se inclinaría a pensar que se trata del fallecimiento de dos personas prestantes de la cristiandad o del poder político; no obstante, se trata de la muerte de una meretriz (prostituta) y un trovador, dos personas situadas en los más bajos estratos de la sociedad. En consecuencia, resulta paradójico que haya luto en una sede eclesiástica de tanta relevancia por el fallecimiento de personas de tan poca estima dentro de la alta jerarquía social. Esto a pesar de que se trata de una joven muy bella y de un gran trovador.

Dos personas, con igual identidad, son los encargados de llevar los cadáveres a sus sepulcros: Caronte (se supone que más que nombres propios, son llamados así por la correspondencia que hay entre conducir restos mortales y transportar almas difuntas). El nombre nos recuerda al mítico barquero que cruza el Aqueronte, río del inframundo, para conducir al Hades las almas de los difuntos. Los féretros son llevados al cementerio por una calle marginal y solitaria (los ciudadanos están recogidos en sus hogares por temor al contagio), precedidos de un fraile que, entre bisbiseos, recita unos versículos.

¿Qué relevancia encierra la muerte de ambos personajes? ¿Qué los salva del desdén público en una Europa fuertemente estratificada? A ella –una joven seguramente estigmatizada por el desprestigio de su oficio– tal vez la salve su belleza, cercenada a tan temprana edad, algo que es capaz de conmover hasta al más indiferente. A él, su prestigio de gran trovador. O sea, no se trata de un trovador cualquiera, sino que el adjetivo apocopado “gran” (grande) le confiere un estatus social por encima del común de los mortales que realiza el oficio de trovar. Pero sería bueno reparar en otro detalle: quien se encarga de la ceremonia mortuoria (aquel que encabeza la ruta funeral hacia el camposanto) no es el obispo, ni ninguna otra jerarquía eclesiástica, sino un simple fraile, que más que rezar a viva voz apenas va susurrando unas lecturas bíblicas. Esto nos devuelve al principio: se trata de la muerte de dos personajes de condición modesta y, por lo tanto, de poca relevancia social, por lo que su muerte, según los prejuicios de la época, no debía pasar de un hecho común y corriente. El propio bardo deja entrever que el deceso de ambos personajes, que desenvuelven sus respectivas existencias dentro del más bajo colectivo social, más que una muerte lamentable, constituye una liberación: la muerte los liberta de una condición que los vincula a frivolidades, vicios y degradaciones propias de los más bajos estratos sociales.

Al finalizar la lectura del poema, son muchas las interrogantes que quedan flotando en la conciencia del lector. Pero el reto de éste no es llegar a certezas absolutas, sino, dar cabida a las interrogantes que van surgiendo en el decurso de la lectura y que al concluir nunca quedan del todo respondidas. ¡Qué triste, gris y monótono sería un mundo donde todas nuestras preguntas encontraran una oportuna y definitiva respuesta! Afortunadamente, todo lector vive en un universo de interrogantes e incertidumbres.

Conclusión

Vigil Díaz se decanta por una poesía breve, a menudo brevísima. Sus versos oscilan entre la amplitud y la pequeñez. Esa tendencia produce un ritmo con frecuencia descompasado, al alternar versos largos y cortos. Hay invención novedosa en sus textos, comenzando por muchos de los títulos de sus poemas, que son construcciones personalísimas. No obstante, sentimos una presencia débil del poeta vedrinista en los medios dedicados a la difusión de nuestras letras y en los estudiosos que conocemos de la literatura dominicana. Quizás hemos actuado con ligereza al incursionar en el universo poético de nuestro vanguardista solitario.

La incursión en su producción lírica permite rastrear la riqueza de lecturas y autores que fueron decisivos en su formación intelectual y literaria. Entre ellos, filósofos, líderes espirituales, poetas… De igual manera, son notorias las referencias históricas y culturales europeas, sobre todo francesas.

Hay misterio y zonas oscuras en sus poemas, en los que abundan las referencias mitológicas, los símbolos, y toda una riqueza de recursos retóricos. Muchos de sus textos sorprenden por su excelente textura. Eso no impide reconocer que algunas de sus composiciones rozan la simpleza.

Con la publicación de los cuatro textos breves de Vigil Díaz, y sus correspondientes comentarios, los cuales son, si se quiere, un apresurado acercamiento a su poética, rendimos tributo a uno de nuestros grandes poetas de principios del siglo XX. Sin duda, uno de nuestros clásicos. Un autor que merece ser leído, estudiado y ponderado en la justa proporción de su calidad estética. Hacia ese ambicioso objetivo apuntan nuestras flechas.

Bibliografía

Chevalier, Jean (1986). Diccionario de los símbolos. Barcelona: Editorial Herder, S.A.

Díaz, Virgilio; Espinal Zacarías (2000). Obras. Santo Domingo: Consejo Presidencial de Cultura. Colección de Autores Clásicos Dominicanos. Volumen II.

Mármol, José. Tradición y ruptura en la poesía dominicana de los siglos XX y XXI. Dinámica de sus movimientos. Ciencia y Sociedad, vol. 44, núm. 4, 2019

Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana.

Rueda, Manuel (1996). Dos siglos de literatura dominicana(S. XIX – XX). Poesía I. Santo Domingo: Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Colección Sesquicentenario de la Independencia Nacional