La literatura para entenderse y para entender. Centroamérica Cuenta 2023

Escritores, embajadores, funcionarios del gobierno y organizadores del festival no 10 de Centroamérica Cuenta.

República Dominicana ha sido sede del Festival Centro América Cuenta 2023, en su décimo aniversario. Un cóctel de encuentros se produjo tanto en Santiago como en Santo Domingo. Hubo diálogos, conferencias y talleres. Los temas fueron tan variados como los autores. Fungen como temas de este artículo el diálogo sobre El peligro de estar cuerda, obra de Rosa Montero (España) y José Rafael Lantigua (República Dominicana) y La poesía ante la incertidumbre, en el cual participaron Gioconda Belli (Nicaragua) Soledad Álvarez (República Dominicana) Luis García (España) Mircea Cărtărescu (Rumanía) y Juan Cruz (España). Ambos diálogos estuvieron marcados por la idea de que la literatura es un recurso por excelencia para entenderse y entender el mundo.

Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura y XXII Premio Casa de América 2022. (Foto del archivo de la autora).

Soledad Álvarez cuenta que de pequeña no entendía el mundo, ni siquiera en la escuela, de ahí sus interrogantes, piensa que, esa condición más su gran hábito de lectura dieron origen a su carrera de poeta. Ve la poesía como su salvadora, su recurso para entender el mundo, para vencer la soledad. Luis García también ve la base de su vocación en la infancia, descubre la poesía de Lorca y los poemas de Machado en voz de Joan Manuel Serrat. Coincide con Soledad en que por medio de la poesía se pregunta sobre el mundo. Gioconda Belli halla en ella la coherencia de la vida; cuenta que en sus inicios la poesía fue catarsis, no poder parar hasta lograr decir lo que quería. Para Mircea ser poeta no es escribir versos, hay libros de poesía que no lo son; la poesía es una forma de ser, también cree haber tenido su primer contacto con ella en la infancia.

Para Rosa Montero siempre ha habido un vínculo entre la locura y la creatividad. Es la principal razón de haber escrito El peligro de estar cuerda, más sus ataques de pánico sufridos desde los dieciséis hasta los treinta años. Piensa que lo que se conoce como normal es una camisa de fuerza impuesta y que la presión es tan fuerte que los humanos son capaces de cualquier cosa por encajar en la norma; por lo que opina que hay que reivindicar la diferencia.

Rosa Montero

En su libro además de los problemas de salud mental trata otros aspectos de la imaginación literaria; como es el caso de los personajes impostores y la idea de que los seres humanos son muchos dentro de sí mismos. Que su trabajo ficcional le permite comprobar su concepto sobre la vida; que la realidad, la normalidad es poco fiable. Por medio de la ficción se dicen tales verdades que no podrían ser comprensibles de otro modo. La imaginación y los sueños conforman al mundo. La vida depende de la forma de verla y contarla, el ser humano es palabra en busca de sentido, es una narración. Hay una relación entre las emociones del autor y lo que produce.

Conforme a estos criterios se puede inferir que, si la literatura tiene un efecto sanador para los lectores, lo mismo ocurre con los autores. Podría explicar que Gioconda Belli viviera dos dictaduras y aún pueda ver y sentir lo hermosos de la vida. Así como, Rosa Montero hable de una forma tan llana y convincente sobre las enfermedades mentales despojada de todo prejuicio y estigmas, su llamado a normatizar las diferencias y rarezas es también un llamado a la tolerancia, la empatía y la paz. El que Soledad Álvarez encuentre respuesta en la poesía ayuda a sus lectores a entender sus mundos exteriores e interiores. Lo mismo pasa con Luis García. No menos importante, es explicar una identidad desde la poesía de Mircea.

En fin, ese camino a la libertad que ofrece la lectura a los lectores le ofrece la escritura a los autores. Dos caras de la misma moneda. Dos retos a la imaginación y a la creatividad. Dos provocaciones hacia la plenitud y la felicidad, tanto individual como colectiva. Dos formas de resistencia al pesimismo, la incertidumbre, a los destructores de la esperanza.

Andrea Teanni Cuesta Ramón en Acento.com.do