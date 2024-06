Your browser doesn’t support HTML5 audio

Koldo acaba de ser dormido para siempre en el país vasco, por muerte asistida (que en España es legal), y se fue mientras su familia y algunos amigos dominicanos y de otros países, leían poesía. Se marchó con una sonrisa tranquila.

Su nombre completo, Juan Carlos Campos Sagaseta de Ilurdoz, pero en República Dominicana, país que lo acogió y en el cual se nacionalizó en 1981, era solo conocido como Koldo. Nació en Pamplona (País Vasco) el 14 de abril de 1954.

En Pamplona estudió magisterio, lo que lo convirtió en maestro de escuela, pero su vocación verdadera era la del amor por la verdad, la justicia y su actitud para escribir poesía, teatro y narrativa. Era poeta, narrador, dramaturgo, narrador, actor, y columnista de medios escritos, además de un corrector riguroso y sagaz.

El escritor y periodista vasco-dominicano estaba afectado de una condición clínica sin vuelta atrás que le iría deteriorando su calidad de vida. Entonces apelo al derecho de muerte asistida.

La mejor definición de quien fue, la elaboró él mismo: «Comencé siendo vasco –explica–, pero pronto fui también dominicano y, como insistí en seguir naciendo, ocurrió que también soy cubano, sandinista, saharaui, palestino, indio, negro, mujer…».

Koldo no dejaba indiferente a nadie y dividía las opiniones; hacia quienes se rendían ante una personalidad creativa, reflexiva, crítica, asentada firme en sus criterios sociales y políticos; y había quienes lo rechazaban, por esas mismas razones. En el país hubo incluso gente que le restaba toda importancia a su obra poética y dramatúrgica.

Era del tipo de creador que caía maravillosamente bien o terriblemente mal. Y en el medio local de los intelectuales, tan normado por los egos y las visiones parciales, no era monedita de oro. Él lo sabía y poco le importaba.

Obra literaria

Poeta y dramaturgo, ha publicado los poemarios Miermelada, The Chusma Herald y La Caja Negra, El aplaudidor», «La cueva de Salsipuedes» En el 2008 publicó con la editorial Tiempo de Cerezas «Itxaso, diario de una bebé»; en el 2009, con la misma editorial, «Diario íntimo de Jack el Destripador», ilustrado por J. Kalvellido; en el 2010, igualmente con Tiempo de Cerezas, el poemario «Cronopiando en verso y otras vainas».

La compañía de teatro Guloya se involucró en el lanzamiento del que fuera su último libro “Teatro”, que había ganado en el país el Premio Nacional de Literatura 2020 de la República Dominicana.

El escritor Juan José Jiménez Sabater (usa el seudónimo León David), en Campos, «como buen satírico, tras la bufonada de inocua apariencia se agazapa la crítica, crítica social, moral, religiosa, pero crítica que obra a modo de despertador y pone a pensar».

Su obra teatral: ¡Hágase la mujer!; La verdadera historia del descubrimiento de América; El rey Necio; La mujer de los aplausos.

También escribió algunas piezas para café-teatro: "La Dama de las Camelias…parte atrás" y el guión para cine "Boquechivo presidente", además de cuentos infantiles y relatos.

Fue actor y ocasionalmente se da permiso para actuar en sus propias obras y montajes y así ser, por unas horas, Dios, el rey de España, Armando Duval y otros ilustres personajes, como el Padre Cardona en la película del dominicano Félix Germán, una de las comedias hechas mucho antes de que existiera la Ley Nacional de Cine y en la que actuaba Zoé Saldaña, cuando no tenía la dimensión actoral de hoy día.

Los galardones

Ganó el premio de poesía Gregorio Aguilar Barea en Nicaragua, (1984) país en el que participó como brigadista alfabetizador en 1980 y en el que trabajó como creativo en el sistema nacional de propaganda sandinista en 1984. También obtuvo el premio de poesía La tertulia del Patio en el 2001 en República Dominicana.

Koldo, compañero de trabajo

Tuve el honor de ser su compañero de trabajo en la redacción de El Nacional, durante cuatro años, siendo él corrector y columnista.

Era una personalidad chispeante de creatividad, cumplidor en extremo de su responsabilidad de corrector. Tenía una carpeta en la que guardaba los yerros más notables de periodistas y corresponsales de provincias.

Koldo, cuando no tenía materiales a corregir, salía del cubículo, y bromeaba en la redacción. Con los que éramos más cercanos, hablábamos de la actividad cultural o social en Santo Domingo. Era columnista de un suelto que tituló Cronopiando.

Aquí, algunos ejemplos policiales de esa carpeta de gazapos de Koldo:

-Pero antes de morir, el occiso todavía estaba con vida…

-En el accidente intervinieron dos vehículos, un Honda conducido por el muerto y un Mazda manejado por los heridos…

-El muerto, envuelto en llamas, se tiró por una ventana”.

-La policía dijo que los muertos responden a los nombres de….”

-El muerto trató de salvarse…

Opiniones sobre su obra

Claudio Rivera, director y actor, expresa sobre las obras dramáticas de Campos Sagaseta: “Koldo, un transgresor que reivindica lo conceptual y el bienestar colectivo, que se salva en el teatro de lo caótico, que aporta a fundar un teatro iconoclasta, que lacera el mercado con su teatro filoso, lúdico y sobre todo divertido”.

León David escribió: “Es Koldo, sin lugar a dudas, uno de los más notables dramaturgos de las últimas décadas que en nuestro país (República Dominicana) llevara al escenario sus originalísimas creaciones”.

El libro Teatro registra opiniones sobre su obra de: Pedro Conde Sturla, Gerardo –El Cuervo- Mercedes, Susi Pola, Indira Mejía, Ángel Garrido, Mercedes Morales, Micky Montilla y Oleka Fernández.

Una poesía

Ojos ciegos

(Fragmento)

De mirarte y no verte ya no me quedan ojos.

Todos los fui perdiendo por la casa, algunos por la calle,

ni sé cómo ni cuántos he venido extraviando.

Al principio, cuando los proscribí por alevosos

y los desalojé por miserables,

reconozco que, encontrarlos por ahí, de cualquier forma,

desparramados, sin brillo ni pestañas,

mortificaba tanto mi vergüenza

que hasta llegué a pensar en recogerlos

y disculpar sus chanzas y desaires…

pero ya no me sirven, ya no saben mirarte.

….

Si al menos, de soslayo, los ojos que ayer fueran,

los mismos que hoy no son,

no te dieran del todo por perdida

y encontrarte no fuera un acertijo

y saberte no costara la vida…

pero ya no los quiero, ya no saben mirarte

Sobre muerte asistida

Para un país como el nuestro en el cual la eutanasia esta proscrita, el concepto de Muerte Asistida (legalmente) es extraño.

Muerte asistida se refiere a una práctica legal mediante la cual los médicos proporcionan los medios para que una persona pueda causar voluntariamente su muerte, para poner fin a un sufrimiento clínico inevitable e inexorable. Involucra la decisión personal del paciente y en general se practica cuando se sufre de una enfermedad terminal.

Koldo optó por esa solución en vista de su situación clínica y programó el acto en cada uno de sus detalles. Sus familiares y amigos leyeron poesía universal y de el mismo.

