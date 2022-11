"Crónicas de una muerte anunciada", de Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982.

Imagina que amaneció y que todos saben que te van a matar menos tú, nadie es capaz de advertirte o ayudarte para evitar tu muerte. Esto fue lo que le pasó a Santiago Nasar quien fue asesinado por unos hermanos que buscaban vengar la deshonra que le provocó Nasar a la hermana de los gemelos, Ángela Vicario. Piensa que te obligan a casarte con una persona que no amas y después sentirte nada cuando con quien te casaste se entera de que no eres virgen, razón por la cual se casó contigo.

Crónicas de una muerte anunciada inicia con la hora en que se levantó Santiago Nasar el día en que lo iban a matar y el gran acontecimiento que todos esperaban ¨la llegada del Obispo¨.Nasar hace caso omiso a los presagios que este presenció en el sueño que tuvo, presagios que si les hubiese hecho caso quizás hubiera estado alerta para evitar su muerte. Santiago, cambió por completo su rutina diaria sin darse cuenta de que todo era parte de su último día con vida, desde la forma en que se vestía hasta detalles como la puerta por la que entraba, fueron parte del cambio que dio Nasar el lunes en que moriría. En esta crónica nos encontramos con la persona de Bayardo San Roman, joven adinerado, con buena vestimenta que llegó al pueblo con un objetivo buscar una esposa que en este caso sería Ángela Vicario, hermana de los gemelos que habían dado muerte a Nasar. Bayardo se casa con Ángela vicario pensando que esta conservaba su virginidad, pero la felonía que sintió al ver que no lo era, hizo que este se sintiera deshonrado, por lo cual cobardemente le propinó unos golpes devolviéndola a casa de sus padres como si se tratara de un objeto al cual puedes desechar cuando se te pegue la gana.

Este maravilloso escrito de García Márquez posee varios elementos que le dan la naturaleza de crónica a esta obra; recordando que una crónica cuenta una historia de manera cronológica, podemos resaltar las siguientes líneas de la obra que evidencian lo antes escrito:

"El día en que iban a matar a Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana."

"Eran las 6:25 cuando Santiago Nasar tomó a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza"

Estos son algunos ejemplos para evidenciar como el tiempo, le da la naturaleza de crónica a lo escrito; existen otras formas de delimitar el tiempo dentro de la obra en donde no necesariamente se menciona la hora, pero el tiempo en el que se escribe nos dice que es una crónica, como por ejemplo cuando se dice que: ¨El día en que lo iban a matar su madre pensó que se había equivocado pese a que este llevaba una vestimenta totalmente diferente a la que usualmente llevaba puesta¨,palabras como día, iban, pensó, llevaba, entre otras, nos dicen que esto paso dentro de un lapso de tiempo, en este caso, pasado. Otro ejemplo puede ser: ¨Esa mañana todavía llevaba vestidos de paño oscuro de la boda¨ o ¨Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel¨, son también 2 claros ejemplos que le dan el toque de crónica a esta obra de Márquez.

Esta crónica trata diversas realidades que todavía en el presente la vivimos, por ejemplo, el caso de Ángela Vicario, ¿Cuántos padres todavía obligan a sus hijos a realizar cosas que no quieren?, como estudiar algo que no les apasiona, casarse con quien no desean e incluso permanecer donde no es de su agrado. Esta obra nos hace pensar muchas cosas como: ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese sabido lo que le iba a pasar a Santiago Nasar?Yo se lo hubiese dejado saber de alguna forma, porque no sería de mi agrado que todos supieran que algo malo va a pasarme y que nadie tenga la gentileza de informarme, para por lo menos estar alerta e intentar evitarlo. Otra pregunta que puede surgir es ¿Qué hubieses hecho en el caso de Ángela Vicario?Considerando la época en la que se encontraban es un poco difícil tomar una decisión, ya que en ese entonces existían muchos estereotipos hacia la mujer y quizás hubiese pasado una vergüenza más grande que la que pasó.

Para finalizar, es preciso resaltar que no estamos en la misma época en la que se escribió la obra, pero todavía tenemos secuelas de la misma, desde los prejuicios que existen, hasta la forma en que se trata a los hijos y los estereotipos que existen hacia la mujer, esto es un claro ejemplo de que la escritura hace que el tiempo pasado se reviva en el presente y nos hace conocer la historia para que así la confrontemos con la actual.