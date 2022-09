A los estamentos educativos: Creatividad y desarrollo social (II de X)

Libros y lectores.

1.2.- Habilidades lectorescritoras

La plasticidad cerebral, término que expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización estructural y funcional, nos permite adquirir habilidades lectoescritoras: facultad para conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita, comprender el paso de la oralidad a la escritura, conocer los distintos registros y usos de la lengua, así como el proceso de aprendizaje de la lectura, escritura y su enseñanza.

“Escribir es difícil, cuesta trabajo. Hasta los escritores más importantes sudan antes de concebir una frase aceptable. Si tienes una historia interesante, escríbela: ahí es donde está la clave”, iba a decirle a la joven sureña, pero preferí callar por temor a parecer pedante.

Ser escritor demanda escribir todos los días, y podemos hacerlo sin tener una historia definida, con el único fin de estimular a las neuronas en la dirección pretendida.

Coincido con quienes plantean que la escritura creativa es, ante todo, una acción humana emplazada en un lugar determinado, en un tiempo concreto, y realizada desde un estado complejo de conciencia. Indudablemente, la escritura es una acción que provoca desplazamientos tanto del estado mental del creador como, virtualmente, de aquellos que conecten, en interacción discursiva receptiva, con el potencial significativo del texto resultante, siempre que tengan la competencia que el propio texto exige (ver: “Escritura creativa y neurociencia cognitiva”: Manuel A. Vázquez-MedelUniversidad de Sevillaamedel@us.es ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8584-9297).

A juicio de muchos estudiosos de la neurociencia la realidad humana, vivida individual o colectivamente, tiene su base y fundamento en nuestro cerebro, en el sistema cuerpo/cerebro/entorno, que caracteriza de modo dinámico y procesual nuestra mente.

El mejor conocimiento del funcionamiento mental y la posibilidad de ejercitar nuestro cerebro, nos puede ayudar a incrementar la creatividad, y especialmente en el ámbito de la escritura creativa, cuyas virtualidades terapéuticas son incontestables.

Cuando terminé de leer las narraciones de la joven sureña pensé en todo esto. Entonces respiré hondo y decidí llamarla por teléfono para animarla a que siguiera escribiendo.

“El pueblo estará agradecido de tus historias”, quería decirle.

No la contacté por vía telefónica, y aunque le escribí a la dirección que ella anotara en la última hoja de sus manuscritos, nunca recibí respuesta suya.

Hoy me pregunto qué ha sido de esa muchacha. Al recordarla, se posan en mis labios palabras y frases contentivas en los folios referidos:

“el sol de la tarde no murió porque ese día no hubo luz”;

“el calor vivía en mí como un cuchillo salido del horno”;

“ni siquiera una gota de agua refrescó ninguno de mis años”;

“los huesos de aquel hombre tenían forma de cruz”;

“los pobladores de mi pueblo jamás midieron el tiempo porque las horas estaban signadas en sus huellas”.

La nostalgia de aquel maravilloso encuentro con la muchacha sureña, me estimula a transcribir por lo menos otro de sus párrafos, no sin antes comentar que por más que busqué su nombre entre sus folios jamás lo encontré.

Las cruces del camino estaban rotas y había cadáveres y restos de animales muertos regados por todas partes. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi padre, él alzó los ojos y no dijo nada. Cabizbajo, se acercó al patio y dijo, para sí: “Tendré que ir a ver”. Nerviosa, lo tomé por el brazo y le susurré al oído: “Usted no va a salir. Si se acerca a ese camino, lo voy a perder, y yo no puedo quedarme sin usted”.

Cierro nuevamente los ojos. Recuerdo que aquella muchacha era trigueña y esbelta. A veces, la realidad es demasiado cruel y nos impide navegar por los mares de la imaginación. Pero en mi caso he de hacerlo, quizá para honrar a una escritora de cuyo rumbo no sé nada. ¿Acaso será ella una de nuestras literatas?

Si se acuerda de mí, pienso, y tiene acceso a este medio, a lo mejor se digne escribirme. La vida siempre gira y nos asombra.

Haffe Serulle en Acento.com.do