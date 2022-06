Michael Saylor: “Bitcoin es una mercancía”

Michael Saylor, CEO de MicroStretegy y referente de las inversiones institucionales en bitcoin (BTC), defendió nuevamente a la criptomoneda líder en sus redes sociales. Los comentarios del empresario tuvieron lugar en medio de la disputa interna en la arena política estadounidense por la regulación del mercado cripto.

#Bitcoin is the only investment grade cryptocurrency. https://t.co/5kLqbqovpS

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 27, 2022