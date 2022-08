Las finanzas tradicionales no apoyan a Bitcoin porque todavía no lo entienden

John Haar, un experto del mercado de valores y ex administrador de activos de Goldman Sachs, remarcó que los mercados tradicionales no apoyan a Bitcoin (BTC) y sugirió que se debe a una falta de comprensión generalizada. En ese sentido, señaló que no conoce ni siquiera una persona que crea que BTC no es una buena forma de dinero y pueda justificarlo.

“Después de muchas conversaciones, puedo decir que si hay personas en finanzas tradicionales que tienen una postura bien investigada sobre por qué Bitcoin no es una buena forma de dinero o por qué Bitcoin no tendrá éxito, no pude encontrarlos”, señaló Haar en una carta enviada a clientes privados de la plataforma de corretaje de Bitcoin Swan Bitcoin.

El actual director general de Private Client Services ingresó al mercado cripto en 2017 debido a la fama que ganó en medios de comunicación durante el rally de aquel entonces. Ya en ese momento se vio atraído por los fundamentos técnicos del oro, aunque reconoció que familiarizarse con el léxico de BTC y sus principios fue una “tarea abrumadora”, y que por eso no hay demasiados esfuerzos en la industria tradicional por entenderlos.

“Es mucho más común que uno finja estar bien versado en un tema determinado y tenga una opinión sólida independientemente del conocimiento subyacente, y esto es especialmente cierto para un tema que toca el mundo de las inversiones”, agregó Haar.

Lo difícil de entrar en la elite de los mercados

Haar explicó que el deseo de mantener el statu quo en los países desarrollados termina siendo una barrera para la expansión de BTC y el resto de las criptomonedas en estos mercados. En esa línea, los inversores que forman parte del sistema tradicional no tienen demasiado estímulo para convertirse en pensadores independientes y en innovar en su área.

Por otra parte, la especialización propia del mercado de valores también es una dificultad a la hora de expandirse. Al estar altamente especializadas en su campo, las personas que forman parte del sistema tradicional se enfocan por conocer “detalles de su rincón” profesional. “Hay pocos incentivos para que examinen los fundamentos del sistema”, completó Haar.

