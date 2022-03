Las criptomonedas no ayudarán a Rusia a eludir las sanciones económicas

A partir de las sanciones económicas de Occidente a Rusia luego de su invasión militar en Ucrania, el ecosistema cripto estuvo a la expectativa de lo que podría ocurrir con las criptomonedas. Al no poder operar dentro del sistema SWIFT y en plena caída del rublo, muchos creyeron que el mercado cripto sería la vía del Gobierno para eludir las sanciones, pero los datos demuestran lo contrario.

Según la firma de análisis blockchain Chainalysis, el volumen de comercio de criptomonedas en rublos pasó de 10.7 millones de dólares a 34.1 millones en apenas una semana, lo que marca una caída abrupta en los últimos días. En ese sentido, el salto experimentado por BTC apenas comenzó el conflicto se debió -según sugieren los expertos- a una expectativa generalizada de un aumento en la demanda rusa, más que a la propia demanda en sí.

Jake Chervinsky, jefe de política de la Asociación Blockchain en los Estados Unidos, aseguró en su cuenta de Twitter que “las preocupaciones sobre el uso de las criptomonedas para evadir sanciones son totalmente infundadas”y explicó algunas cuestiones respecto al funcionamiento de las sanciones financieras y el rol del mercado cripto.

1/ Russia can't & won't use crypto to evade sanctions.

Concerns about crypto's use for sanctions evasion are totally unfounded. They fundamentally misunderstand:

– how sanctions workSALTODELINEA– how crypto markets workSALTODELINEA– how Putin is actually trying to mitigate sanctions

I'll explain ????

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) March 1, 2022