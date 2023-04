Women Talking (Mujeres Hablando)

La extensa difusión del movimiento Me Too ha desencadenado un universo de testimonios de mujeres ansiosas por exponer la violencia que ha formado parte de sus vidas por décadas. Violencia no solo como expresión de maltrato físico, sino también como privación de cualquier posibilidad de trascendencia o de autosuficiencia.

Women Talking es una profunda meditación que hace un grupo de mujeres sobre las consecuencias que acarrea para ellas, ya sea la sumisión a un cruel estilo de vida sobrellevado por años o la erradicación de raíz la maldad que ha ido permeando el corazón mismo de su comunidad.

En una aislada colonia menonita las mujeres son drogadas y agredidas sexualmente mientras duermen, hasta que los responsables son descubiertos y encarcelados en una ciudad cercana. Los hombres de la aldea deciden pagar la fianza y obligar a las mujeres a perdonar a los agresores so pena de ser excomulgadas de su fe y separadas de su comunidad.

Mientras los hombres están ausentes, las mujeres se reúnen en un establo y someten a votación las únicas opciones que tienen: Quedarse y no hacer nada, quedarse y pelear o simplemente marcharse de la colonia.

Cuando la votación empata entre quedarse y luchar e irse, se designan representantes de las distintas familias y con el apoyo de August, maestro de escuela y único que sabe leer y escribir, las mujeres deben deliberar sobre los pro y contras de ambas opciones.

Con un guion apretado y conciso, la directora y guionista Sarah Polley aborda las diferentes aristas que componen una situación tan espinosa y difícil de digerir. Lo hace con gracia y fluidez, a través de diálogos elocuentes y personajes bien delineados. En esas deliberaciones se escucha de todo, las mujeres purgan los demonios que las atormentan, han sido abusadas, golpeadas, traumadas, cada una tiene una historia que contar y una forma diferente de encarar el dilema.

La trama se desarrolla en un solo espacio, lo que da pie a un escenario teatral y aunque esto ralentiza el dinamismo de la historia, no es una mala idea cuando lo que persigue Polley es enfatizar palabras y conceptos. El filme es monocromático y austero, la banda sonora resalta el estado de ánimo venido a menos de sus protagonistas e involucra al espectador en este humor decadente.

Dentro de un elenco estelar se destacan Claire Foy, Jessie Buckley y Ben Whinshaw (August), secundados por Rooney Mara, Judith Ivey, Sheila McCarthy y Frances McDormand, quien también es productora de la película.

Women Talking está basada en la novela homónima de la autora canadiense Miriam Toews, la que a su vez está inspirada en una serie de violaciones que ocurrieron en una comunidad menonita ultraconservadora de Bolivia. La trama adquiere una mayor relevancia por su acertado sentido de la oportunidad, al poner en relieve un tema tan pesado y atemporal como la violencia de género.

Ficha técnica:

Título original: Women Talking

Género: Drama

Año: 2022

Duración: 1 hr 44 min

País: Estados Unidos

Director: Sarah Polley.

Productores: Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Frances McDormand

Guión: Sarah Polley

Música: Hildur Guðnadóttir

Fotografía: Luc Montpellier

Edición: Christopher Donaldson, Rosllyn Kaloo

Reparto: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila

McCarthy, Ben Whishaw, Frances McDormand.

Distribución: United Artist Releasing.