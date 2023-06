Richard Gere será llamado a testificar en juicio contra Salvini por bloquear el Open Arms

Richard Gere.

El actor Richard Gere será llamado a declarar en el juicio contra el político italiano Matteo Salvini, imputado por bloquear en 2019 el desembarco de inmigrantes salvados por el barco de la ONG Open Arms en el Mediterráneo, como ministro del Interior.

Fuentes de la organización española confirmaron que se ha pedido en la audiencia de este viernes en el Tribunal de la ciudad italiana de Palermo (sur) que Gere testifique en una vista el 15 de septiembre, pero aún no ha sido contactado para verificar su disponibilidad.

Salvini, actual vicepresidente del Gobierno, es juzgado en la capital siciliana por impedir durante unos 20 días en agosto de 2019 el desembarco de 163 inmigrantes salvados en el Mediterráneo por Open Arms, en el marco de su política de "puertos cerrados".

Hoy ha declarado el fundador y presidente de la ONG española, Óscar Camps, que entre otras cosas aseguró que la excanciller alemana Angela Merkel se interesó por la situación y avanzó que intercedería en una reunión a nivel europeo.

A su salida del tribunal siciliano, Camps dijo que "una vez más coinciden todas las versiones y está muy claro, cada vez está mucho más claro que deberíamos haber desembarcado mucho antes".

La situación se desbloqueó gracias a la intervención del Tribunal Administrativo del Lacio, que permitió el desembarco en Lampedusa por la situación a bordo tras veinte días de bloqueo. Compartir

"Se podría haber ahorrado mucho sufrimiento, porque estuvimos a punto de lamentar la pérdida de vidas en algún incidente que hubo en esos días desesperados de fondeo delante de la isla de Lampedusa", declaró.

Y zanjó: "Cada vez está más claro que la responsabilidad es de Salvini".

Durante la audiencia judicial también se recordó la intervención de Richard Gere, que el 9 de agosto de 2019 llevó víveres al barco bloqueado en el mar.

"Me llamó para preguntarme qué podía hacer, le dije que se reuniera conmigo en Fiumicino y que fuéramos juntos a Lampedusa", explicó Camps, que relató que el actor "se encargó de comprar fruta y verdura y alquilar un barco para llevar lo que se había comprado".

"La gente llevaba demasiados días en el mar con enfermedades infecciosas, sarna; la falta de agua no ayudaba a esta situación y el médico ya no podía más..... había mucha tensión a bordo, faltaba de todo, tuvimos que hacer muchos viajes para traer agua y medicinas y la situación física y psicológica no era fácil", rememoró.

La situación se desbloqueó gracias a la intervención del Tribunal Administrativo del Lacio, que permitió el desembarco en Lampedusa por la situación a bordo tras veinte días de bloqueo.

Salvini, acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder, acudió hoy a la vista y, a su término, aseguró que la nave de Open Arms "fue asistida en todos los modos", pero denunció que su objetivo era forzar a Italia a aceptar a los inmigrantes.

"Lo ONG había rechazado indignamente las ayudas y los puertos de Malta y España a costa de aumentar los días de navegación. El objetivo era solo desembarcar en Italia", dijo en una nota.

El político además lamentó que con el juicio corre el riesgo de ser condenado a "hasta 15 años de cárcel" y que en esta vista han emergido "noticias interesantes", como la implicación de "personajes del calibre de Angela Merkel y Richard Gere".

El presidente de la Corte, Roberto Murgia, avisó de que el juicio debe acelerarse y fijó la próxima audiencia en el 7 de julio