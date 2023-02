Escena de M3GAN.

La idea de la inteligencia artificial adquiriendo autoconciencia y rebelándose contra sus creadores no es para nada novedosa. La pantalla grande está saturada de ejemplos, Terminator, Ex-Machina, Upgrade, I Robot y Blade runner son solo algunos ejemplos icónicos. Qué rayos podría ofrecer M3GAN que la haga una propuesta diferente. En primer lugar, no intenta ser lo que no es. No pretende abrumarnos con una disertacion filosofica sobre el impacto de la AI en nuestras vidas, por otro lado, se revela como un thriller de ciencia ficcion que equilibra adecuadamente acción sin llegar a ser violento, terror sin llegar a ser aterrador y una abundante dosis de humor negro.

M3GAN tuvo su estreno mundial el 19 de enero, con un presupuesto de US$12 millones ha alcanzado la nada despreciable cifra de US$158 millones en todo el mundo, convirtiendose en la película más lucrativa en lo que va del año.

El filme narra la historia de Gemma (Allison Williams), una talentosa ingeniera robótica y mecatrónica que dirige un equipo de desarrollo en una fábrica de juguetes. Gemma y su equipo han diseñado y desarrollado, sin el consentimiento de su superior directo, un innovador “juguete”, una muñeca a escala humana capaz de hacer compañía y servir de soporte a los padres en el cuidado y educación de los niños. Cuando la hermana y el cuñado de Gemma mueren en un accidente, ésta recibe la custodia provisional de su sobrina Cady (Violet McGraw).

Gemma tiene serias dificultades para conciliar su estresante trabajo con sus nuevas funciones como tutora de Cady, por lo que se le ocurre la idea de llevar a M3GAN (que, por cierto, su nombre significa: Androide Generativo Modelo 3) a casa, con el propósito de velar por el bienestar físico y emocional de Cady. Sin embargo, la capacidad de absorción de conocimientos y de evolución de la IA de M3GAN va en aumento exponencialmente al punto eliminar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad de Cady. A partir de este momento, lo que parecía una solución perfecta adopta un giro siniestro y hasta letal para Gemma y quienes la rodean.

Tal como señalamos anteriormente, M3GAN está plenamente consciente de su propia ingenuidad y sabe qué respuesta esperar del público. Es una pequeña película, ágil en su ejecución e inteligente en su concepción. Está conducida en el tono y el ritmo correctos por parte de su director Gerard Johnstone y su guionista Akela Cooper.

A nuestro entender lo mejor de la película es el tratamiento que se le da a M3GAN, tal como si fuera un personaje de carne y hueso, de hecho, dos actrices se han encargado de dar vida al personaje, Jenna Davies le pone voz y Amie Donald lo ha puesto en movimiento. M3GAN tiene las líneas más ingeniosas de todo el filme y posee momentos verdaderamente memorables, honestamente creemos que desde ya se ha ganado un sitial entre los villanos más emblemáticos de las películas de terror.

Al margen de la moraleja de los peligros de manipular algo que aún no entendemos del todo e introducirlo en nuestros hogares, M3GAN es una propuesta extremadamente divertida sin descuidar en ningún momento la naturaleza lúgubre del personaje. No es de sorprender que los “visionarios” Hollywood se despachen con una secuela. Al fin y al cabo, el dinero habla. Y M3GAN ha demostrado tener mucho menudo para devolver.

Ficha técnica:

Título original: M3GAN

Género: Suspenso, Terror, Ciencia Ficción, Comedia

Año: 2023

Duración: 1 hr 42 min

País: Estados Unidos

Director: Gerard Johnstone.

Productores: Jason Blum, James Wan, Couper Samuelson

Guión: Akela Cooper

Música: Anthony Willis

Fotografía: Peter McAffrey, Simon Raby

Edición: Jeff McEvoy

Reparto: Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davies, Amie Donald,

Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps

Distribución: Universal Pictures