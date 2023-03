Entrenan "Carta Malva, Poniatowska y Dominicana conversan" en la Cineteca Nacional de México con la presencia de Elena Poniatowska

Katherine Pesantes, fundadora de Dominican Sisters; embajadora dominicana en México, María Isabel Castillo Báez, y la productora del documental, Angélica Noboa Pagán.

El pasado jueves 2 de marzo fue estrenada “Carta malva, Poniatowska y Dominicana conversan”en la sala 8 de Cineteca Nacional de México, en Ciudad México, con la presencia de la escritora Elena Poniatowska Amor y Angélica Noboa Pagán, protagonista y directora del mediometraje documental, respectivamente.

La función fue organizada por la embajadora de la República Dominicana en México, la señora María Isabel Castillo Báez, en el marco de un acto de la Jornada Dominicana en México, por motivo de la Independencia Nacional.

En ese acto también se produjo el lanzamiento de la Red de Mujeres Dominicanas en México, iniciativa que busca ser un espacio de apoyo y capacitación de las mujeres dominicanas en esa nación y se dejó inaugurado el capítulo México de Dominican Sisters, que unirá a mujeres emprendedoras y profesionales visibilizándolas y creando vínculos de cooperación.

Poniatowska, con su acostumbra modestia y sentido del humor dijo:

“Este documental se le regala a México, no solo a mí. Soy una periodista, una trabajadora de las letras, y estoy pues muy feliz de estar aquí, aunque creo que nunca ha sido mi mayor aspiración hablar en público.”

“Santo Domingo tiene el privilegio de contar con una trabajadora excepcional, la embajadora María Isabel Castillo Báez, a quien ya fui a visitar y con quien tuve el gusto de conversar una tarde en su embajada.”

“Es un gran aliento y un gran honor que una artista como Angélica Noboa me dedique un documental, porque es un documental, ¿no? Sí, verdad. En la casa de Chimalistac, al lado de la capilla de San Sebastián, Angélica me crucificó a preguntas, fui su San Sebastián, que murió cubierto de flechas en sus partes vitales. No imaginé que convertiría una conversación muy agradable en un corto cinematográfico. Yo no entendí que era una película.”

“A través de Santo Domingo, por primera vez en mi vida, en mi larguísima vida de noventa y un años se hace una película en la que figura mi persona, pues para mí es un honor, pero también me da bastante miedo y voy a tomar tantita agua, pues ya se me secó el seso” dijo mientras se movía con su vigor acostumbrado.

Angélica Noboa Pagá, Elena Poniatowska y María Isabel Castillo Báez, embajadora de República Dominicana en México.

En el acto además estuvieron presentes Emmanuel y Felipe Haro Poniatowski, hijos de la escritora, Marta Lamas, destacada feminista mexicana, autoridades diplomáticas, así como el señor Israel Castillo Pablo, director deRelaciones Públicas, Logística y Eventos de la Cineteca Nacional de México.

También asistió una parte del equipo de Poncho Morado Films residente México que colaboraron en el documental: Ian Felipe Rodríguez, Blanca Venegas, Daniel Mendoza Bolaños y Andrea Tejeda Pujols, entre otras personalidades mexicanas y dominicanas.

Noboa comentó a reporteros de Acento que “Carta Malva” irá ahora a festivales de cine nacionales e internacionales y será exhibido en la Cinemateca Nacional de la República Dominicana en una fecha próxima a anunciarse.