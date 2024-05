Título original: Kingdom of the Planet of the Apes. Año: 2024. Género: Ciencia Ficción. País: USA. Dirección: Wes Ball. Guion: Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver, Patrick Aison. Elenco: Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Kevin Durand. Duración: 2 horas 25 minutos

La historia novelada que publicara Pierre Boulle en 1963 en el que un astronauta, el Capitán Taylor, aterriza en un planeta desconocido donde los simios han evolucionado hasta convertirse en la especie dominante, mientras que los humanos han retrocedido en la cadena evolutiva, aún posee mucha fuerza narrativa para ser olvidada entre los anaqueles de la historia cinematográfica.

Después de todas las versiones que se hicieron luego de su primera adaptación en 1968, es a partir de 2011 donde se decidió realizar una trilogía de precuelas conectadas con la saga original y que comenzó con “El Origen del Planeta de los Simios” de Rupert Wyatt, seguida por “El Amanecer del Planeta de los Simios” (2014) y “La Guerra del Planeta de los Simios” (2017), ambas dirigidas por Matt Reeves.

Se puede decir que son tres excelentes películas que reivindica a una de las mejores y más aclamadas historia de ciencia ficción llevadas al contexto cinematográfico. Por eso de la determinación de seguir avanzando en su historia, conectando puntos diversos con las apetencias del nuevo público.

Ahora, “El planeta de los simios: nuevo reino” se ambienta 300 años después del reinado de César, en la que los simios son la especie dominante y donde los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra. Pero un nuevo y tiránico líder simio, Proximus Caesar, trata de construir su imperio a base de apoderarse de tecnología humana guardada en un impenetrable bunker.

Aquí el joven simio Noa emprende un viaje después que su aldea fuera saqueada por los esbirros de Proximus que le lleva a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado a través del encuentro con una humana llamada Mae (Freya Allan) quien le enseña también hasta dónde puede llegar la raza humana para retomar el control evolutivo sobre la Tierra.

Las condiciones que establece el director Wes Ball (Maze Runner, 2014) con guion a cargo de Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison, es reacomodar la narrativa para establecer una conexión más directa con los principios de la novela y de la primera versión cinematográfica, (el final de este episodio ofrece los motivos esenciales para pensar en ello, cuando todos miran hacia el cielo).

La riqueza visual juega un papel importante para esta historia pues el marco dramático se repite en cada escena de descubrimiento y desengaño por parte de Noa, a pesar de las enseñanzas de convivencia pacífica -el sueño de César-, que Raka le ofrece, éste ve cómo se aleja cada vez más la relación entre simios y humanos.

Dejando migajas sustanciales para otra propuesta más de la saga, “El planeta de los simios: nuevo reino” tiene a su favor el peso representativo de una historia con muchas metáforas y simbolismos.

Esta viene a representar que, en el devenir histórico de planeta Tierra, de sus conquistadores y tiranos, la lucha por el control de toda civilización siempre se replica no importa quien esté en la cima de la escala evolutiva.