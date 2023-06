El contexto de la historia se ubica en momentos en que Nike, si bien un titán en calzados deportivos, está tratando de hacerse de un nicho en el mercado del calzado de baloncesto.

Corre el año 1984, la división de calzados deportivos de baloncesto de Nike Inc. está al borde del colapso por los desastrosos resultados en las ventas. En adición, la empresa ha sido declarada pública lo que limita el potencial de su director ejecutivo Phil Knight (Ben Affleck) para la toma de decisiones. Este y el vicepresidente de marketing Rob Strasser (Jason Bateman) encargan al cazatalentos de la división Sonny Vaccaro (Matt Damon) para que reclute al novato que pueda constituirse en la nueva cara de Nike.

Air aborda la historia sin precedentes que determinó uno de los fenómenos más extraordinarios del deporte contemporáneo. La firma de quien está considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, contra todo pronóstico: Michael Jordan, para impulsar la icónica línea de calzado Air Jordan.

El contexto de la historia se ubica en momentos en que Nike, si bien un titán en calzados deportivos, está tratando de hacerse de un nicho en el mercado del calzado de baloncesto. Vaccaro ve en el joven prospecto recién firmado por los Bulls de Chicago lo que nadie más ve: grandeza y de inmediato asume la misión personal de captar a Jordan en momentos en los que está recibiendo ofertas de Converse y Adidas.

A partir de entonces, Vaccaro deberá remontar todos los obstáculos que se interpongan ante el logro de su objetivo, el pírrico presupuesto de la división, el diseño de un prototipo en tiempo récord, el pesimismo de los ejecutivos de marketing de Nike, incluso el hecho de que el mismo Jordan odiaba a Nike. La típica e inspiradora historia de cómo un don nadie cambia el mundo.

Ben Affleck nunca ha sido un actor brillante, sin embargo, la historia es diferente las veces que se ha sentado en la silla silla del director. Su trayectoria revela una intuición incomparable para hilvanar historias con intensidad dramática con un singular sentido para la estructura narrativa. Tal es el caso de Gone Baby Gone, The Town y la aclamada Argo. En pocas palabras, es mucho mejor director que actor.

Otra de las grandes virtudes de Affleck es la de inducir actuaciones extraordinarias de su elenco. Todos están formidables sobre todo Chris Messina, Jason Bateman y por supuesto,

Viola Davies que dignifica el rol de Deloris Jordan, con una interpretación mesurada y discreta, da vida a una madre con plena conciencia del potencial de su hijo. Sin embargo, la chispeante dinámica de la dupla Affleck-Damon constituye uno de los logros más atractivos del filme.

A lo largo de la historia, el público se ve bombardeado por referencias a diferentes aspectos de la cultura popular vigente en 1984 lo que plantea las transformaciones que se estaban llevando a cabo en el panorama cultural del momento. La película expone elocuentemente lo que representó la firma de ese contrato, un cambio en el paradigma de cómo se visualizaban las marcas. No era un simple contrato de patrocinio, por superfluo y banal que suene, se constituyó en otro gran logro del capitalismo más rancio, la personalización de un objeto para catapultar su consumo masivo.

Ficha técnica

Título original: AIR

Género: Drama, deportes

Año: 2023

Duración: 1 hr 52 min

País: Estados Unidos

Director: Ben Affleck

Productores: Ben Affleck, Matt Damon, David Ellison, Jesse Sisgold, John

Weinbach, Madison Ainley, Jeff Robioff, Peter Guber

Guión: Alex Convery

Música: Lorne Balfe

Fotografía: Robert Richardson

Edición: William Goldenberg

Reparto: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans,

Chris Messina, Chris Tucker, Viola Davies.

Distribución: Amazon Studios, Warner Brothers