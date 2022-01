Yakarta: el preocupante motivo por el que el gobierno de Indonesia quiere trasladar la capital del país

Getty Images

Yakarta es una de las ciudades que más rápido se hunde.

"Nusantara", así se llamará la nueva capital de Indonesia, según desveló este miércoles el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharso Monoarfa. Lo hizo después de que el Parlamento le diera luz verde al plan de trasladarla de Yacarta a Kalimantan, una zona selvática al este de la isla de Borneo. El vocablo, que se traduce como "archipiélago", encapsula a la perfección la geografía de una nación compuesta por unas 17.000 islas. En esta nota publicada en 2019 te explicamos los motivos por la que la quieren trasladar.Indonesia trasladará su capital fuera de Yakarta, según anunció este lunes el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional de ese país, Bambang Brodjonegoro.Brodjonegoro dijo que el presidente, Joko Widodo, en una "decisión importante", había elegido reubicar la capital.Aún se desconoce su nueva localización. Sin embargo, la prensa estatal aseguró que la ciudad de Palangka Raya,en la isla deBorneo, era una fuerte posibilidad.

¿Por qué el traslado?

¿Qué opciones hay?

Un poderoso mensaje político

¿El motivo? Yakarta, donde viven más de 10 millones de personas, se está hundiendo a uno de los ritmos más acelerados del planeta. El anuncio viene después de que Widodo se declarara ganador de las elecciones generales celebradas este mes, pese a que los resultados oficiales no serán anunciados hasta el 22 de mayo.La idea de trasladar la capital se hade Holanda en 1945.En 2016, una encuesta concluyó que esta megaciudad tenía el peor tráfico del mundo. Los ministros tienen que ser escoltados por la policía para poder llegar a tiempo a sus reuniones.El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional afirmó que los atascos en Yakarta le cuestan a la economíaal año. También ha habido durante las últimas dos décadas un granen un intento de otorgar mayor poder político y recursos financieros a los municipios.Además, Yakarta es la ciudad que más rápido se está hundiendo en el mundo. Los investigadores dicen que gran parte de la megaciudad podría estar. El norte de Yakarta se hundió 2,5 metros en 10 años y continúa haciéndolo a un promedio de entre 1 y 15 centímetros al año.La ciudad se encuentra en tierra pantanosa de la costa y 13 ríos pasan por ella.La mitad de su territorio ya está por debajo del nivel del mar. Una de las principales causas de esto es la extracción de agua subterránea que se utiliza como agua potable y para el baño.En una reunión de gabinete a puerta cerrada, se discutieron y presentaron al presidente tres opciones, según se informó.Una implicaba hacer una; otra consistía eny la tercera, la que prefería el presidente, era.La principal candidata es Palangka Raya, a cientos de kilómetros al noreste en el centro de Kalimantan, la parte de Borneo que pertenece a Indonesia.Está geográficamente cerca del centro del archipiélago y el padre fundador de Indonesia, Sukarno, propuso en su día convertirla en la capital.En Palangka Raya, la idea de que su tranquila ciudad se convierta en la capital de la nación genera.Un estudiante de secundaria le dijo a la BBC: "Espero que la ciudad se desarrolle y que la educación sea tan buena como en Yakarta. Pero toda la tierra y el bosque, que son espacios vacíos, ahora serán utilizados. Kalimantan es el pulmón del mundo y estoy preocupado,".Brodjonegoro aseguró que el proceso. Dijo a los reporteros después de la reunión que si otros países podían lograrlo, Indonesia también."Brasil trasladó su capital de Río de Janeiro a Brasilia, cerca del Amazonas, y mira a Canberra, que está construida entre Sídney y Melbourne, y Kazajistán movió su capital más cerca del centro del país y también Myanmar la llevó a Naipyidó", dijo.El anuncio se produjo después de que Widodo se comprometiera a distribuir el desarrollo económico de manera más equitativa por todo el país.Los indonesios son escépticos sobre el traslado de su capital. Ya han escuchado esta idea antes y ninguno de los seis presidentes de Indonesia consiguió ejecutarla.Pero el presidente Joko Widodo ha logrado la construcción de infraestructuras ambiciosas en sus cinco años en el cargo, por lo que bien puede ser el hombre que finalmente la haga realidad.Indonesia es una nación increíblemente diversa formada por cientos de grupos étnicos que viven en miles de islas. Pero el desarrollo económico, la identidad cultural nacional y el poder político siempre han estado dominados por los javaneses.Nunca ha habido un presidente que no fuera javanés y la mayor parte de la riqueza de Indonesia se concentra en Yakarta.Los indonesios que viven fuera de Java, sobre todo en el este, se han quejado durante mucho tiempo de estar olvidados y descuidados por los líderes del país, que se encuentran en la pujante capital.Sacar la capital de Java enviaría un poderoso mensaje político de que esto está cambiando, si sucede.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.