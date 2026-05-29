Sebastian Frej/Getty Images Tim Payne es defensa en la selección de Nueva Zelanda y en el equipo Wellington Phoenix de la liga local de su país.

"¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?".

Con esa pregunta el influencer argentino Valen Scarsini comenzó un desafío en sus redes sociales que terminaría convirtiendo en una estrella al defensor de la selección de Nueva Zelanda Tim Payne.

"Faltan muy pocos días para que arranque el Mundial y todos estamos esperando para arengar a nuestra selección. Pero ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos, un futbolista que todos nos banquemos sin importar nuestra nacionalidad?", dice el influencer también conocido como "elsacarso" en el video original, que ya acumula más de 6 millones de visualizaciones.

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"Busqué en todas las selecciones que jugaban en el Mundial, el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne", explica aunque sin detallar su metodología.

"Realmente es el menos conocido, no llega a los 5 mil seguidores (en Instagram)", afirma Scarsini, convocando a sus 697.000 seguidores de TikTok y 458.000 de Instagram a seguirlo en redes sociales, así como "reventar sus posteos" con "me gusta" y comentarios.

E internet hizo su magia.

En solo horas, la campaña del argentino hizo que el número de seguidores de Payne en Instagram pasara a 600.000, más que el máximo goleador de los All Whites, Chris Wood, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, juntos.

El viernes, los seguidores del también defensa del equipo Wellington Phoenix de la liga local neozelandesa ascendían a 1,5 millones y seguían aumentando.

"Muchachos, Tim Payne ya es una leyenda", dijo en un video posterior el influencer argentino, agregando: "Es una realidad que se me fue de las manos".

"Muchas gracias por todo el apoyo"

Payne, de 32 años, marcó un gol y dio cuatro asistencias durante la campaña clasificatoria de los All Whites para el Mundial y fue incluido en la lista de 26 jugadores convocados por Darren Bazeley para la tercera participación de la selección neozelandesa en una Copa del Mundo.

Nueva Zelanda, la selección con peor clasificación en el ranking entre los equipos participantes del torneo, comenzará su primera campaña mundialista desde 2010 enfrentando a Irán, antes de medirse con Egipto y Bélgica en su intento por avanzar desde el Grupo G.

De hecho, la selección masculina de fútbol de Nueva Zelanda jamás ganó un partido en un Mundial FIFA.

En palabras de Scarsini, Payne "tiene una tarea muy difícil: ayudar a que Nueva Zelanda gane su primer partido en un Mundial".

Por eso también decía que, además de hacer conocido al defensor, "hay que armar una buena hinchada para alentarlo en el Mundial, a ver si pueden pasar".

Por lo pronto, la fama ya la alcanzó. En un video posterior, Scarsini reveló que Payne le había escrito para comentarle la inesperada atención que estaba recibiendo en sus redes sociales.

"Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, amigo", escribió Payne, quien fichó por Blackburn Rovers cuando era adolescente, en 2012.

"¡Aprecio mucho el cariño! Gracias, hermano".

BBC Parte del desafío de Scarsini es publicar una foto de la lámina de Tim Payne en el álbum del Mundial. En BBC Mundo aún la estamos buscando…

Posteriormente, Payne publicó un video desde el campamento de entrenamiento de Nueva Zelanda en Florida, previo al Mundial.

Hablando inicialmente en español, Payne dice: "Por favor, disculpen mi español, todavía estoy practicando en Duolingo", antes de continuar en inglés.

"Primero quiero darte las gracias enormemente a ti, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas, por decir lo menos. También quiero expresar que estoy muy agradecido de representar a mi país en esta Copa del Mundo y agradezco todo el cariño que me llega desde todas partes del mundo. Muchas gracias", agrega.

Scarsini ya había logrado algo similar el año pasado, cuando el número de seguidores en Instagram del club suizo de segunda división FC Balzers —al que consideraba el equipo con la afición más pequeña del fútbol— superó ampliamente al de los campeones de la primera división, FC Basel, después de que publicara un video llamando a sus seguidores a apoyarlo.

Al comienzo de la temporada 2025-2026, Sunderland AFC también atrajo una enorme cantidad de seguidores desde América Latina después de que una popular cuenta mexicana de fútbol decidiera apoyar a los Black Cats.

El influencer argentino agradeció a sus seguidores por el apoyo en este desafío y deslizó que está planeando viajar a conocer a la nueva estrella de la Copa del Mundo 2026.

*Con información adicional de Flora Snelson, periodista de BBC Sport.

BBC

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