Vacuna contra la covid -19: EE.UU enviará a México 2,5 millones de dosis de AstraZeneca tras acuerdo entre Biden y AMLO

México busca dosis para acelerar la campaña de vacunación.

Estados Unidos enviará millones de vacunas a México tras un acuerdo entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó en su cuenta de Twitter el acuerdo y dijo que el viernes dará más detalles.La portavoz de la Casa Blanca, Jean Psaki, también confirmó el acuerdo aunque dijo que "aún no está completamente finalizado".Según Ebrard, el acuerdo "da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis. Sería el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas".https://twitter.com/m_ebrard/status/1372609638332563457?s=20México, un país con 126 millones de habitantes, tiene cerca de 196.000 casos de covid-19, el tercer mayor número en todo el mundo.López Obrador ha sido crítico con el desigual acceso a las vacunas y se quejó de que México deba importarlas de Europa cuando también se están produciendo en Estados Unidos.

Dosis almacenadas

Hay millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca almacenadas en instalaciones estadounidenses.

El gobierno de Joe Biden ha sido presionado por aliados en todo el mundo para compartir la vacuna, particularmente de AstraZeneca, que está autorizada para su uso en otros países pero aún no en Estados Unidos.AstraZeneca tiene millones de dosis fabricadas en una instalación en Estados Unidos y ha dicho que tendría 30 millones de inyecciones listas para inicios de abril.Un funcionario del gobierno estadounidense agregó que.El acuerdo para compartir la vacuna no afecta los planes del presidente Biden de tener la inyección disponible para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo, afirmó el funcionario en declaraciones a la agencia Reuters.