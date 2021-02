USS Pueblo en Corea del Norte: así fue hace medio siglo la humillante captura del único buque militar de EE.UU. que sigue en manos de fuerzas extranjeras

BBC

Corea del Norte presentó la captura del USS Pueblo y su tripulación como una victoria contra el "imperialismo" estadounidense. (Foto: KCNA)

Un tribunal de EE.UU. condenó a Corea del Norte a pagar multimillonarias indemnizaciones a los tripulantes y familiares del buque espía USS Pueblo, capturado en 1968 por fuerzas norcoreanas.Así resolvió el caso presentado en 2018, después de que el Departamento de Justicia, bajo el gobierno de Donald Trump, resolviera que los países designados como patrocinadores del terrorismo no se pueden beneficiar de las inmunidades de las que gozan los gobiernos extranjeros.

La noche del abordaje

Getty Images El USS Pueblo tenía dos ametralladoras calibre 50, lo cual era muy limitado para responder a un ataque.

Getty Images El barco llevaba a 84 marinos de la Armada de Estados Unidos cuando fue capturado en 1968.

La captura

Getty Images Guías vestidos con trajes militares son los encargados de dar un tour por el USS Pueblo a los visitantes en Pyongyang.

El cautiverio

Getty Images En Estados Unidos existía el temor de que el equipo y documentos en el USS Pueblo fueran a parar a manos de la Unión Soviética vía Corea del Norte.

Getty Images El líder norcoreano Kim Jong-un ha participado en ceremonias en el USS Pueblo en Pyongyang.

La vergüenza

BBC El comandante Lloyd Bucher fue puesto ante un tribunal por su rendición ante los norcoreanos. (Foto: Biblioteca del Congreso de EE.UU.)

Solo hay un buque de la Marina de Estados Unidos en poder de una nación extranjera.Se trata del, un barco espía que fue capturado por Corea del Norte el 23 de enero de 1968, y que hoy está a la vista en un río decomo trofeo y atracción turística.Los visitantes tienen la oportunidad de hacer un tour guiado que relata cómo los valientes marinos del Ejército Popular norcoreano se hicieron de él.Como han reivindicado desde hace 50 años, aseguran queLa captura dejó un saldo de, los cuales pasaron por duras condiciones de privación de libertad e interrogatorios durante 11 meses.El gobierno de Estados Unidos, entonces bajo el mando del presidente, tuvo que emitir una declaración de disculpa para Corea del Norte y admitir que había violado su territorio.Aunque luego se retractó, para muchos fueEs la noche del 23 de enero de 1968.El USS Pueblo, un barco de 155 metros de eslora, con armamento limitado y disfrazado de navío de investigación científica,En su interior habíaAl estar en aguas internacionales, según la versión de EE.UU., elconfiaba en que no podía ser detenido, por lo que su tripulación se vio sorprendida cuando el buque quedó rodeado por tres barcos norcoreanos.Uno de los barcos patrulla les ordenó prepararse para ser abordados y abrió fuego ante la negativa de los estadounidenses., pues la idea era que éramos un buque desarmado. Ese era nuestro disfraz", le contó a la BBC el teniente Skip Schumacher, quien en aquel tiempo tenía 24 años y era oficial de operaciones de la nave.El buque tenía dos ametralladoras calibre 50 a bordo colocadas en la cubierta y había estrictas instrucciones de que se mantuvieran ocultas en todo momento.El capitán del USS Pueblo ordenó la retirada del lugar, pero no pudieron escapar de la flota norcoreana.La maniobra, sin embargo,que pudieran e inutilizar el sofisticado equipo de comunicaciones.A falta de trituradoras, intentaron quemar los documentos en barriles, lo cual hicieron de forma lenta yde la información de inteligencia que llevaban.Además, los norcoreanos abrían fuego cada vez que veían salir humo de la nave.Tras varias horas de enfrentamiento, un marino estadounidense había muerto y una decena había sufrido lesiones.El capitán Bucher decidió rendirse.Los prisioneros fueron bajados del barco y, la capital de Corea del Norte. Ahí el objetivo del gobierno norcoreano fue obtener toda la información posible de la tripulación.Comenzaron con Bucher, a quien golpearon duramente cuando se negó a admitir que el barco había violado las aguas territoriales de Corea del Norte y que comandaba una nave espía.El teniente Schumacher recuerda los métodos que utilizaron para doblegarlo.". Y hacían clic con el revólver, que parecía no tener balas, pero él aun así se negaba", dice.Pero cuando los interrogadores lo pusieron frente a un presunto paredón de fusilamiento y, Bucher accedió a firmar una confesión.La noticia de la captura del USS Pueblo fue recibida en Estados Unidos con molestia.No hubo una misión de rescate, puesEn aquellos años se desarrollaba la Guerra Fría entre EE.UU. y la Unión Soviética, un aliado histórico de Corea del Norte, por lo que los movimientos militares tenían que ser bien calculados.Los documentos y equipo de comunicación rescatados del barco fueron sacados del mismo yLos prisioneros vivieron durante meses unas duras condiciones en cautiverio.Pyongyang quería que la Casa Blanca reconociera que había cometido un error, por lo que estableció un canal de comunicación con el gobierno de Lyndon B. Johnson. En una ocasión, los norcoreanos fotografiaron a un grupo de ocho marineros estadounidenses para mostrar que la tripulación estaba siendo bien tratada.Pero en la fotografía"Les dijimos que el dedo era una señal de buena suerte en Hawái, así que pensaron que eso era maravilloso", explicó el teniente Schumacher.La fotografía fue publicada en la revista Time, que alabó a la tripulación por su valor, pero cuando fue vista en Corea del Norte y se entendió su significado,"Ellos querían saber todos los dobles sentidos y el lenguaje de jerga que habíamos utilizado durante los 10 meses que habíamos estado en cautiverio y nos golpearon mucho", dijo Schmacher.Sin muchas opciones, Estados Unidos se vio obligado a ofrecer una declaración en la quea Corea del Norte.Los norcoreanos también obligaron al comandante Bucher grabar un mensaje de agradecimiento.Los hombres, exactamente 11 meses después de su captura, a través del "puente del no retorno "de Panmunjom, una aldea en la zona desmilitarizada en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur.La Casa Blanca se retractó de la declaración de disculpa con Pyongyang.El comandanteAunque se recomendó iniciarle una corte marcial, el secretario de Marina John Chafee lo descartó.En 1989 los marinos recibieron medallas de reconocimiento por la valentía mostrada en este episodio.Sin embargo, todavíaen lugar de dejarse caer en manos del enemigo.*Esta historia fue publicada inicialmente en enero de 2018.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.