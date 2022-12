Una bomba ciclónica en EEUU provocará la Navidad más fría en 4 décadas

Getty Images

Se espera que las condiciones de nieve y las carreteras congeladas generen caos en los viajes este fin de semana.

La gran tormenta de invierno que azota a Estados Unidos esta semana puede provocar la Navidad más fría en cuatro décadas, advierten los meteorólogos.Esta ola de frío comenzó en el noroeste del Pacífico el martes, y luego giró hacia el este. Se espera que el viernes se convierta en una "bomba ciclónica".Más de 90 millones de personas están bajo alerta de clima invernal en 37 estados.Alrededor del 80% del territorio estadounidense experimentará temperaturas bajo cero, incluidos lugares tan al sur como Texas.La tormenta invernal se denomina Elliot. Se espera que la explosión ártica ocasione la Navidad más fría en el Medio Oeste desde finales de la década de 1980.Incluso se prevé que el soleado estado de Florida tenga la Navidad más fría en 30 años.

Vientos y nieve

Getty Images Estados como Kentucky y Carolina del Norte han declarado estado de emergencia.

Viajes cancelados

Getty Images Las autoridades estadounidenses han llamado a tomar precauciones para protegerse durante los próximos días.

¿Qué es una bomba ciclónica?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que lasal final de esta semana en algunas partes del país.Se espera que la tormenta traiga fuertes vientos y acumulaciones de nieve, lo cual complicará las condiciones de viaje antes de las vacaciones."Los vientos fríos de esta magnitud pueden causarsi no se toman precauciones, y la hipotermia y la muerte también son posibles por la exposición prolongada al frío", señaló el organismo.El National Weather Service (Servicio Meteorógico de EE.UU.) lo calificó como un, especialmente cuando la tormenta llegue a la región de los Grandes Lagos, donde se espera que su presión alcance el equivalente a un huracán de categoría 3.Los gobernadores de Kentucky y Carolina del Norte han declarado estado de emergencia.Se espera que las condiciones de nieve y las carreteras congeladas generen caos en los viajes este fin de semana."Tuvimos una gran semana de Acción de Gracias con una interrupción mínima", dijo el miércoles el secretario de Transporte estadounidense, Pete Buttigieg, al canal de cable MSNBC."Desafortunadamente, no va a ser así en Navidad".La tormenta se produce cuando la Administración de Seguridad del Transporte espera que. Se espera que el día más ocupado sea el jueves.La Asociación Estadounidense del Automóvil estimó que más de 112 millones de personas viajarán 80 kilómetros o más desde su hogar entre el viernes y el 2 de enero, la gran mayoría (102 millones) en automóvil.Más de 2.200 vuelos han sido ya cancelados para ek jueves y el viernes ,de acuerdo a la web que monitorea el t`rafico aéreo FlightAware.Denver enfrenta la peor parte de la ola de frío ya este jueves con una caída en picado de temperaturas.El Coliseo de Denver, un estadio cubierto, se está convirtiendo en un centro de calentamiento.Se advirtió a Chicago que se prepare para fuertes nevadas, con ráfagas que superarán los 80 kilómetros por hora.A medida que se desarrolla la tormenta, los meteorólogos anticipan que se convertirá en una "bomba ciclónica".Es el término que se asigna a una tormenta que se intensifica rápidamente, con una caída de la presión del aire en el centro de al menos 24 milibares en 24 horas.Se les conoce como bombas ciclónicas debido al.Tales tormentas traen un clima que va desde ventiscas hasta fuertes tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones.Las bombas ciclónicas son más comunes en la costa este de Estados Unidos y Canadá, donde la tierra fría y la corriente cálida de la Corriente del Golfo brindan condiciones óptimas para su surgimiento.