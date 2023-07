Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images El soldado cruzó la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas.

Las autoridades de Corea del Norte detuvieron a un soldado del ejército de Estados Unidos que cruzó sin autorización y deliberadamente la Zona Demilitarizada que separa a este país de su vecino Corea del Sur.

“Un miembro del servicio de Estados Unidos en una visita de orientación al Área de Seguridad Conjunta (JSA, por sus siglas en inglés) cruzó deliberadamente y sin autorización la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC, por sus siglas en inglés)”, informaron las fuerzas militares estadounidenses en Corea del Sur a través de un breve comunicado.

“Creemos que actualmente está bajo la custodia de la RPDC y estamos trabajando con nuestros homólogos del KPA (Ejército Popular de Corea) para resolver este incidente”, añade la nota.

Más tarde, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo que estaban al tanto "de los informes del Departamento de Defensa de que un miembro del servicio estadounidense cruzó deliberadamente y sin autorización la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea".

El soldado fue identificado como Travis King, según informó el canal de noticias estadounidense CBS citando fuentes oficiales.

King se encontraba en el área que divide a los dos países y que es controlada por Naciones Unidas.

Motivos desconocidos

Entre las versiones que se conocen sobre el incidente, un funcionario dijo que King cruzó la frontera "intencionalmente", mientras que un testigo afirmó haberlo visto correr hacia la frontera de Corea del Norte mientras se reía.

La BBC no pudo confirmar ninguna de las versiones.

Un funcionario estadounidense le dijo a la cadena CBS que el soldado pasó por la seguridad del aeropuerto de Seúl, la capital de Corea del Sur, y de alguna manera abandonó la terminal y se dirigió a la frontera para participar en un tour, cruzando luego hacia Corea del Norte.

Por su parte, un testigo contó a CBS que una comitiva visitaba un edificio en la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas cuando "este hombre emite un fuerte 'ja, ja, ja' y simplemente corre entre algunos edificios".

"Pensé que era una mala broma al principio, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma y luego todos reaccionaron y fue una locura", señaló.

La BBC contactó al Departamento de Estado para obtener comentarios.

El Comando de las Naciones Unidas que opera la Zona Desmilitarizada y el Área de Seguridad Conjunta, confirmó que el soldado no tenía permiso para cruzar la frontera.

Zona Desmilitarizada

La Zona Desmilitarizada separa las dos Coreas y es una de las áreas más fortificadas del mundo.

El lugar está lleno de minas terrestres, rodeado de cercas eléctricas y de alambre de púas y cámaras de vigilancia. Se supone que los guardias armados están en alerta las 24 horas del día.

La Zona Desmilitarizada ha separado a los dos países desde la Guerra de Corea en la década de 1950, en la que Estados Unidos apoyó al gobierno del sur.

La guerra terminó con un armisticio, lo que significa que las dos partes todavía están técnicamente en guerra.

Docenas de personas intentan escapar de Corea del Norte cada año, huyendo de la pobreza y la hambruna, pero las deserciones en esta área son extremadamente peligrosas y raras.

Corea del Norte cerró sus fronteras en 2020, al comienzo de la pandemia de covid, y aún tiene que reabrirlas.

La última vez que un militar desertó del Área de Seguridad Conjunta fue en 2017, cuando un soldado norcoreano condujo un vehículo y luego cruzó corriendo a pie la línea de demarcación militar, informó Corea del Sur en ese momento.

El soldado recibió 40 disparos, pero sobrevivió.

Antes de la pandemia, más de 1.000 personas huían de Corea del Norte a China cada año, según cifras publicadas por el gobierno de Corea del Sur.

Se cree que el soldado estadounidense, que según se informa tiene el rango de soldado raso, es el único ciudadano estadounidense actualmente bajo custodia norcoreana.

Seis surcoreanos permanecen detenidos allí.

Getty Images La Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas es una de las áreas más fortificadas del mundo.

Un problema para Biden

Este incidente complica las relaciones del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden con el controversial gobierno norcoreano.

“La posibilidad de que el individuo sea un soldado estadounidense solo hará más difícil una liberación negociada”, advierte Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para América del Norte.

“Si Biden no puede lograr una resolución rápida, sus oponentes políticos lo citarán como un ejemplo del poder limitado del actual presidente en el escenario internacional”, añade.

Sin embargo, una reacción más contundente al incidente por parte de Biden “podría conducir a una escalada de una situación ya tensa en la península de Corea en un momento en que los recursos militares de Estados Unidos están al límite”, advierte Zurcher.

La detención del soldado se produjo el mismo día en que un submarino estadounidense con capacidad nuclear atracó en Corea del Sur por primera vez desde 1981, para ayudar al país a lidiar con la amenaza nuclear que representa Corea del Norte.

Antes de su despliegue hubo amenazas de represalias por parte de las autoridades de Pyongyang, que advirtieron a Estados Unidos que el envío de armas nucleares a la península podría desencadenar una crisis nuclear.

Tensas relaciones entre EE.UU. y Corea del Norte

Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se resquebrajaron en 2017, después de que un estudiante estadounidense que había sido arrestado un año antes por robar un cartel de propaganda fuera enviado de vuelta a su país en estado de coma y luego muriera.

Su familia responsabiliza a las autoridades norcoreanas de su muerte.

Posteriormente, tres ciudadanos estadounidenses fueron liberados durante la presidencia de Donald Trump en 2018. Sin embargo, las conversaciones que Trump mantuvo con Kim Jong-Un sirvieron de poco para mejorar la relación entre ambos países.

Desde entonces, Corea del Norte ha probado docenas de misiles cada vez más potentes que pueden transportar ojivas nucleares, lo que ha provocado la adopción de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados.

