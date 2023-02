Un joven mata en Florida a una mujer, a una niña de 9 años y a un reportero que cubría el primer asesinato

CBS

El principal sospechoso de haber asesinado a una mujer este miércoles por la mañana cerca de Orlando, en Florida, regresó horas después a la escena del crimen y mató a un reportero y a una niña de 9 años.El hombre también dejó en estado crítico a la madre de la niña y a un segundo reportero, que se encontraba en el lugar para cubrir la noticia del asesinato de una mujer de 20 años. Según las autoridades, el sospechoso conocía a la primera víctima.El alguacil del condado de Orange, John Mina, dijo que la policía detuvo como sospechosos a Keith Melvin Moses, de 19 años, pero que aún no tenía mucha información sobre si el joven sabía que sus víctimas eran periodistas o si tenía algún tipo de conexión con la niña y su madre."El sospechoso no dice mucho en este momento", expuso Mina. "No está claro si sabía que eran miembros de los medios de comunicación o no".El alguacil dijo que es posible que el asesino pensara que los reporteros eran policías.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, including a woman in her 20's a 9-year-old girl and a News13 employee. We extend our deepest condolences to all of their families. This is a sad day for our community. pic.twitter.com/whq8DfbmPR— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

La tragedia

Twitter La oficina del alguacil del condado de Orange difundió imágenes del arresto de Moses.

Una comunidad de luto

El equipo de noticias del canal local Spectrum News 13 llegó a cubrir el asesinato de una mujer de 20 años que se produjo este miércoles por la mañana en el suburbio de Pine Hills, al oeste de Orlando. Mina dijo que el equipo de filmación estaba "dentro o cerca de su automóvil", el cual no llevaba ninguna insignia que lo identificara como vehículo de prensa, hacia las 17:00 hora local.Keith Melvin Moses -el sospechoso de 19 años del asesinato de la mujer- regresó a la escena y disparó contra el reportero y el fotógrafo que estaban dentro o cerca de un vehículo, uno de los cuales murió más tarde, señaló Mina.Luego, Moses aparentemente entró a una casa cercana y le disparó a la niña y a su mamá, agregó el alguacil.La madre estaba en el hospital en estado crítico, precisó Mina.La noticia de los asesinatos se esparció rápidamente por el pequeño suburbio, incluyendo el canal de noticias donde trabajaban los reporteros."Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro colega y las otras vidas perdidas sin sentido hoy. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de nuestro empleado durante este momento tan difícil. Tenemos la esperanza de que nuestro otro colega que resultó herido haga una recuperación completa", dijo la empresa Charter Communications, dueña de la cadena."Esta es una tragedia terrible para la comunidad de Orlando", subrayó.Por otro lado, también se conoció el caso de un segundo equipo de reporteros que abandonó la escena del crimen pocos momentos antes del tiroteo."Tuvimos un presentimiento y decidimos irnos por nuestra propia seguridad", dijo una reportera de la estación de televisión de Orlando WESH 2.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.