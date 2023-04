Un insulto a nuestro país: Trump se defiende de las acusaciones y ataca al juez y el fiscal

Getty Images

Trump desestimó los cargos en su contra en un discurso desde su residencia en Florida.

Donald Trump se defendió de las acusaciones en su contra por presunta falsificación de registros comerciales, y atacó al juez y al fiscal que llevan el caso.Una vez que concluyó la audiencia en Nueva York en la que un juez le informó sobre los 34 cargos que se le imputan, el expresidente de Estados Unidos regresó a su residencia Mar-a-Lago en Florida, donde rechazó las acusaciones en su contra.Los cargos están están relacionados con el pago por el silencio de la ex actriz pornográfica Stormy Daniels, con la que supuestamente mantuvo una relación.Frente a cientos de seguidores y decenas de periodistas, Trump afirmó que la acusación es "un insulto a nuestro país", y aseguró que se trata de "una persecución y no una investigación". El político y empresario de 76 años se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentaracusaciones penales.

Getty Images

Stormy Daniels es la mujer a la que Trump habría intentado silenciar antes de su campaña de 2016.

"Todos los expertos y analistas legales dijeron que no hay caso", sostuvo sin ofrecer detalles de quiénes eran esos analistas.El exmandatario aseguró que cuando lo acusaron, sus abogados le dijeron: "Aquí no hay nada, ni siquiera están diciendo qué hiciste".En la audiencia, el expresidente se declaró "no culpable"de los34 cargos.

Contra el fiscal y el juez

Reuters Alvin Bragg es el fiscal al frente de la acusación.

Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, investiga un pago de US$130.000 realizado por el exabogado de Trump Michael Cohen a la actriz Stormy Daniels, para impedir que revelara la historia de una supuesta relación extramarital.El dinero fue entregado antes de las elecciones de 2016.En un comunicado, Bragg informó que la acusación es por."El estado de Nueva York alega que Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para encubrir delitos que ocultaban información potencialmente perjudicial a los votantes durante las elecciones presidenciales de 2016", señaló Bragg.Durante el discurso desde Mar-a-Lago, Trump arremetió contra el fiscal y dijo que debía ser enjuiciado "o al menos renunciar", y lo señaló por presuntamente filtrar detalles del caso a la prensa.También atacó al juez Juan Manuel Merchan, de origen colombiano, y quien estuvo a cargo de la audiencia. "", dijo.Mechan es miembro de la Corte Suprema de Nueva York y es considerado un veterano del sistema judicial del estado.Tras enumerar una larga lista de acusaciones políticas y legales que se le han imputado durante los últimos años, el exmandatario atribuyó los cargos más recientes a otro ataque partidista para debilitar su candidatura a la Casa Blanca en las próximas elecciones.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.