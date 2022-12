Ucrania: qué hace el “opaco” grupo de mercenarios Wagner en el país y qué se sabe de sus operaciones en otras partes del mundo

Grupo de Telegram @RSOTM

Un miembro de Wagner en la región del Donbass.

Las fuerzas ucranianas asestaron un golpe a una de las bases del opaco grupo mercenario ruso Wagner en Lugansk, en la región del Donbás, en el este de Ucrania, según aseguró el gobernador Serhiy Haidai este domingo.Haidai dijo que un hotel donde el grupo tenía una de sus sedes en Kadiivka, Luhansk, fue atacado, y que hubo grandes pérdidas del lado ruso. La BBC no pudo verificar de forma independiente la presencia del grupo Wagner en esa ubicación.En 2014, el Grupo Wagner apareció en el Donbás para brindar apoyo a los separatistas prorrusos a forzar una retirada de las fuerzas ucranianas.La inteligencia militar británica apunta que hay por lo menos unos 1.000 mercenarios desplegados en la región. Recientemente, el grupo ha estado activo en sitios como Ucrania y Siria, además de algunos países africanos, y ha sido acusado repetidamente de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos.

¿Qué hace exactamente el grupo Wagner en Ucrania?

¿Cómo empezó el Grupo Wagner?

Reuters Visitantes durante la apertura reciente de las instalaciones del grupo Wagner en San Petesburgo.

¿Dónde se ha reportado actividad del Grupo Wagner?

Reuters Yevgeny Prigozhin (izquierda) brinda asistencia a Vladimir Putin durante un banquete cerca a Moscú.

@RSOTM telegram group Miembros de Wagner en Siria.

¿Qué crímenes se cree ha cometido Wegner por fuera de Ucrania?

Se cree que los mercenarios del Grupo Wagner estuvieron involucrados en una serie de ataques "bandera falsa" en el este de Ucrania, diseñados para darle a Rusia un pretexto para atacar.Wagner arribó a la región por primera vez en 2014, señala Tracey German, profesora de conflicto y seguridad en el King's College de Londres."Alrededor de 1.000 de sus mercenarios apoyaron a las milicias prorrusas en la lucha por el control de las regiones de Luhansk y Donetsk", dice.Los fiscales ucranianos alegan que tres mercenarios del Grupo Wagner cometieron crímenes de guerra en la aldea de Motyzhyn, cerca de Kyiv, en operaciones conjuntas con tropas rusas en abril.Los fiscales dijeron que, dentro de los crímenes de guerra se incluían el asesinato y la tortura. Dos de los mercenarios de Wagner son de Bielorrusia y el otro es de Rusia.La inteligencia alemana tiene sospechas de que los mercenarios de Wagner también pudieron haber estado involucrados en el asesinato de civiles en Bucha durante la retirada de las fuerzas rusas de los alrededores de Kyiv.Y ahora, según el Dr. Samuel Ramani, miembro asociado del Royal United Services Institute, los miembros del Grupo Wagner están luchando junto a las tropas regulares en la región de Donbás."El Grupo Wagner desempeñó un papel activo en la captura de ciudades como Popasna y Severodonetsk en Lugansk", señala."Hoy en día, es una unidad informal y no oficial del Ejército ruso, de la cual no se reportan bajas".Además de asegurar que habían logrado atacar la base del Grupo Wagner en Poposna en Lugansk, las fuerzas ucranianas también afirman haber atacado otras bases en la cercana Stakhanov el pasado junio.Una investigación de la BBC evidenció la supuesta participación de un ex oficial del Ejército ruso de 51 años, Dmitri Utkin, en el grupo. Se cree que fue quien fundó Wagner y le dio su nombre, basado en su anterior mote en el Ejército. Utkin es un veterano de las guerras de Chechenia, ex oficial de las fuerzas especiales y teniente coronel del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso.El Grupo Wagner entró en combate durante la anexión rusa de Crimea en 2014, dice la profesora German."Se cree que sus mercenarios son algunos de los 'hombrecillos verdes' que ocuparon la región", apunta."Dirigir un ejército de mercenarios va en contra de la Constitución rusa", agrega. "Sin embargo, Wagner proporciona al gobierno una fuerza que es negable. Wagner puede involucrarse en el extranjero y el Kremlin puede decir: 'No tiene nada que ver con nosotros'".Algunos sugieren que la agencia de inteligencia militar de Rusia, la GRU, financia y supervisa en secreto al Grupo Wagner.Fuentes mercenarias le dijeron a la BBC que su base de entrenamiento en Mol'kino, en el sur de Rusia, está al lado de una base del Ejército ruso.Rusia ha negado sistemáticamente que Wagner tenga alguna relación con el Estado.La investigación de la BBC que identificó los vínculos de Utkin con el grupo también destacó el papel de Yevgeny Prigozhin, el oligarca conocido como "el chef de Putin", llamado así porque surgió luego de ser restaurador y proveedor de servicios de catering al Kremlin.Muchas de las empresas de Prigozhin están actualmente bajo sanciones estadounidenses por su "influencia política y económica maliciosa en todo el mundo". Siempre ha negado tener cualquier conexión con el Grupo Wagner.En septiembre de 2022, se difundió una grabación en la que el Prigozhin trata de reclutar prisioneros rusos para luchar por el Grupo Wagner en Ucrania.Prigozhin les dijo a los presos que sus sentencias serían conmutadas si se inscribían al grupo.En 2015, el Grupo Wagner comenzó a operar en Siria, luchando junto a las fuerzas a favor del gobierno y protegiendo campos petroleros.Ha estado activo en Libia desde 2016, apoyando a las fuerzas leales al general Khalifa Haftar. Se cree que hasta 1.000 mercenarios de Wagner participaron en la avanzada de Haftar sobre el gobierno oficial en Trípoli en 2019. En 2017, el Grupo Wagner fue invitado a la República Centroafricana (RCA) para proteger las minas de diamantes. En 2020, la Secretaría del Tesoro de EE.UU. dijo que Wagner había estado "sirviendo como frente" en estos países para algunas de las empresas mineras de Prighozin, como M Invest y Lobaye Invest , y les impuso sancionMás recientemente, el Grupo Wagner fue invitado por el gobierno de Mali, en África occidental, para brindar seguridad contra grupos militantes islámicos. También hay reportes de que está trabajando en Sudán, protegiendo minas de oro.En 2020, la Secretaría del Tesoro de EE.UU. dijo que Wagner había estado "sirviendo como frente" en estos países para algunas de las empresas mineras de Prighozin, como M Invest y Lobaye Invest , y les impuso sancionMás recientemente, el Grupo Wagner fue invitado por el gobierno de Mali, en África occidental, para brindar seguridad contra grupos militantes islámicos. Su llegada en 2021 influyó en la decisión de Francia de retirar sus tropas del país.En Burkina Faso, el coronel Ibrahim Traoré, quien tomó el poder en un golpe militar, ha indicado que su gobierno está dispuesto a trabajar con el Grupo Wagner para combatir a los militantes de Estado Islámico, que controlan gran parte del país.Ramani dice que fuera de Ucrania, el Grupo Wagner tiene alrededor de 5.000 mercenarios en total operando en todo el mundo.Y explica que, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el grupo se ha vuelto mucho más público."Está reclutando abiertamente en ciudades rusas, en vallas publicitarias, y los medios rusos la nombran como una organización patriótica".Tanto Naciones Unidas como el gobierno francés han acusado a mercenarios de Wagner de cometer violaciones y robos a civiles en la República Centroafricana, y la Unión Europea impuso sanciones en su contra en respuesta.En 2020, las Fuerzas Armadas de EE.UU. acusaron a mercenarios de Wagner de haber sembrado minas y otro tipo de artefactos explosivos alrededor de la capital de Libia, Trípoli. "El uso irresponsable de minas y trampas por parte de miembros de Wagner están haciéndole daño a civiles inocentes", dijo el contralmirante de inteligencia del comando africano del ejército de EE.UU.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.